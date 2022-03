Cuáles son los países que eliminaron las restricciones por covid para el ingreso de extranjeros

La pandemia de covid ya cumplió dos años. Para muchos, quedó lejos esa época de cuarentenas y aislamientos. Tal es así que cada vez son más los que se suman a la lista de los países que están eliminando las restricciones para quienes viajan por el mundo y desean ingresar en su territorio.

Qué países levantaron las restricciones

México fue pionero, ya que fue el primer país del mundo en tomar esta medida y es, además, el único de la región latinoamericana en levantar ese tipo de restricciones. Desde principios de 2022 no se pide libreta de vacunación, test negativo ni cuarentena al ingresar al país.

México fue el primer país en levantar las restricciones de ingreso por covid

Reino Unido, por su parte, anunció la semana pasada que ya no exigirá formulario de localización de pasajeros (conocido como declaración jurada) ni pruebas de detección de covid a quienes no tienen ninguna dosis de la vacuna. Quienes viajen hacia el país europeo no necesitarán realizar la prueba de PCR (ni antes de ingresar ni una vez allí). Esta decisión tiene su fundamento en el alto porcentaje de vacunación: aproximadamente, un 86% de la población británica ya fue vacunada con dos dosis, en tanto que el 67% ya recibió la tercera que se utiliza como refuerzo.

La República de Irlanda también levanto sus restricciones. Desde el pasado 6 de marzo quienes llegan al país no necesitan tener el esquema de vacunación completo ni presentar un PCR negativo, hacer cuarentena o firmar una declaración jurada.

El Reino Unido se sumó a los países que no piden requisitos para ingresar al territorio

Otros países de Europa occidental que siguieron esos pasos fueron Islandia y Noruega, donde ya no se exige ningún requisito para quienes quieran ingresar. Por su parte, Hungría y Rumania, del oriente europeo, también se sumaron a esta ola de cese de restricciones.

Mongolia, Yemen y Gabón también forman parte de la lista de los lugares que eliminaron las restricciones de ingreso al país, en cuestiones relativas al covid.

Dónde chequear los requisitos de ingreso de los distintos países

En la página de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo se puede corroborar la información acerca de las restricciones según cada país. En la apertura del sitio web se observa el mapa mundial donde se distinguen con 4 colores según restricción total, restricción parcial, sin restricción y los que se encuentran en revisión.

La Argentina está entre los que tienen una restricción parcial, mientras que en Afganistán, Corea, Groenlandia y Myanmar la restricción es total y no permiten el ingreso de extranjeros al país.