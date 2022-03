Cómo funciona Change, la plataforma que consigue una victoria cada 24 horas

Change.org es una organización sin fines de lucro que funciona como un servicio dónde las personas pueden crear una petición, juntar firmas y donaciones para alcanzar así su objetivo. Quiénes alcanzan la meta propuesta, obtienen una “victoria”.

Las peticiones pueden estar dirigidas tanto a políticos como a empresas o a instituciones públicas. Por este motivo, la organización define su función como un “puente” democrático entre quienes quieren cambiar algo y quienes pueden llevarlo a cabo.

En la plataforma hay miles de causas diferentes que van desde temas sobre animales, medioambiente, salud, educación hasta justicia, derechos y muchas otras. Mendoza se encuentra en el Top 5 de las provincias que más participan en el sitio web. Si bien en la provincia cuyana circula todo tipo de peticiones, los temas que más preocupan son: ambiente, justicia económica y transparencia.

La población mendocina es muy activa en la plataforma y tuvo 4 victorias significativas en Change. La primera, con casi 200 mil firmas, fue “No a la reforma de la ley 7.722”. Esta petición iniciada por Leticia Sánchez exigía que no se reforme la ley que protege el agua, recurso escaso en la provincia. Le sigue la victoria de Federico Arrieta, con casi 95 mil firmas. Tras un accidente automovilístico él perdió su pierna y pedía a Osecac que cubriera su prótesis. La tercera fue una propuesta del Frente de Todos Mendoza, para que la provincia sea considerada “zona fría” y los ciudadanos paguen menos por el servicio de gas. Finalmente, la cuarta victoria fue la ley de Ficha Limpia, gracias a la cual se impide “a cualquier persona que tenga condena de segunda instancia (esté firme o no) por corrupción, asociación ilícita y/o delitos del orden económico y financiero, a ser candidata a cargos electivos en la provincia de Mendoza”.

A nivel nacional, durante el 2021 se crearon 11 mil peticiones en Change.org Argentina. Esto equivale a más de 200 peticiones por semana y se traduce a unos 21 millones de firmas. Además, en ese mismo año la plataforma recibió casi 2 millones de usuarios nuevos, lo que atribuyen a la difusión de campañas mediante redes sociales y cadenas de WhatsApp. El 90% de los usuarios ingresan desde su celular a firmar peticiones, lo que coincide con un 60% de firmas que llegan desde WhatsApp y un 30% de firmas desde redes sociales.

Durante el año pasado, la plataforma notó un incremento en la participación de jóvenes en relación a peticiones con temáticas sobre el cambio climático y el ambiente.

Gracias al apoyo de millones de argentinos, en 2021 se lograron 369 victorias, lo que equivale a más de 1 victoria cada 24 horas. Entre ellas las más destacadas fueron: "no al cierre de clases", "Zolgensma para Valentina", "vacuna de covid para chicos con discapacidad", "etiquetado frontal en alimentos" y "ley de educación ambiental".

Por otro lado, hubo más de 80 respuestas de tomadores de decisión, es decir de legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales y gobernadores que se comunicaron con los creadores de peticiones a través de la plataforma. “Nosotros intentamos ser el puente entre el ciudadano que inició la petición y el tomador de decisión, en algunos depende la apertura que tengan y también la naturaleza del tema. Entendemos que hay cosas más complejas o temas más sensibles pero intentamos siempre contactar al destinatario y hacer ese puente porque el objetivo nuestro es que la petición alcance la victoria”, afirmó Leandro Asensos, director de Change.org Argentina.

¿Cómo funciona la plataforma?

Para crear una petición hay que registrarse en el sitio web y luego completar un formulario corto respondiendo en base a la petición que queramos publicar. No hay "filtros" acerca de la naturaleza de la campaña que se impulse, pero si hay términos y condiciones como en toda red social, está prohibido publicar algo que discrimine, use lenguaje de odio o abusivo, difame o esté sostenido por una noticia falsa. "Intentamos garantizar de la mejor manera posible lo que es la libertad de expresión y de que cualquier argentino gratuitamente pueda crear una petición en la plataforma, pero lo que sí tenemos es como un monitoreo de las peticiones. Es un monitoreo que pueden hacer tanto los firmantes -que pueden denunciar una petición- como el equipo de Change", explica Asensos.

Por otro lado, al ser una organización internacional sin fines de lucro no recibe subsidios del Estado ni tampoco tiene convenios con empresas por lo que su única manera de mantenerse es a través de donaciones. "El modelo de sustentabilidad está dado por donantes individuales que son los propios usuarios de la plataforma que pueden hacerlo por donaciones únicas o mensuales. Es muy importante tener este sistema de recaudación de fondos ya que nosotros tratamos temas que van en contra de empresas privadas como del Estado entonces, al no recibir dinero de esos sectores no tenemos conflictos de interés", afirma el director de la organización. Además, Asensos resalta el carácter del argentino que dona, ya que dice que las donaciones les permiten trabajar "tranquilamente".