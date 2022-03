Docentes encabezan una grave denuncia en la escuela hogar Eva Perón

Un grupo de docentes de la histórica escuela Hogar Eva Perón lleva adelante un reclamo que no tardó en hacerse visible a través de las redes sociales. Aseguran que la decisión tomada desde las áreas de supervisión para “reordenar” la oferta educativa de este año, en función de la cantidad de niños y niñas que requieren del servicio, les afecta no solo en lo que concierne a su posibilidad de trabajar, sino que también dejaría un vacío el momento de posibilitar que los estudiantes cuenten con un seguimiento completo de su trayectoria escolar.

Según destacan las educadoras de la institución, los inconvenientes surgieron luego de que se diera la orden específica de reordenar cargos docentes dentro del establecimiento en función de la cantidad de alumnos que requieren de clases de apoyo. La decisión, aseguran, vino acompañada también, de modificaciones en los horarios en los cuales los niños comienzan y finalizan las jornadas de aprendizaje.

Patricia Acosta es una de las maestras que desde hace años se dedica -entre otras funciones- a brindar talleres de cuidado e higiene a los niños y niñas que asisten a la institución. Según comenta, la decisión de alejarla de su cargo le fue informada de manera abrupta. "Nos enteramos hace muy poco, que por decisión de la supervisora se están sacando cargos docentes y a la vez se van a modificar horarios. Esto afecta directamente a nuestra fuente laboral pero además deja con un servicio restringido a los niños y niñas que necesitan de este servicio educativo, de contención y apoyo", recalca la docente.

La escuela Hogar Eva Perón es una institución única en su estilo en el país. Desde hace 69 años desde que fue creado, el establecimiento cuenta con servicio de acompañamiento, contención y formación a los niños y niñas que viven con problemáticas complejas. Una parte de los 200 alumnos que allí asisten desde los cuatro a los 13 años inclusive, están bajo el sistema de Protección de Derechos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Famiila (Dinaf). "Muchos ni siquiera saben qué es lavarse con agua caliente, comer todos los días o aprender algo nuevo. Viven realidades muy difíciles de sobrellevar; muchos de ellos no tienen mamá ni papá. Necesitan quedarse a comer y dormir en la institución y a la vez contar con un seguimiento interdisciplinar", describe Patricia y detalla que en su caso, gracias al taller que dicta, los estudiantes aprenden hábitos de higiene y cuidado de su propio cuerpo.

La cadena que se difundió en las redes sociales para visibilizar la disconformidad de las docentes

Según confía Patricia, otra de las modificaciones que afectaría su fuente laboral y la de otras tres docentes de las áreas de psicomotricidad y apoyo escolar, tiene que ver con el cambio en los horarios de las actividades en que los pequeños aprenden saberes, realizan talleres, juegan, se bañan, cenan y se van a dormir. Asegura que, conforme a la modalidad de escuela hogar, la institución inicia la apertura de las aulas a las 7 de la mañana y continúa a las 14 horas. Luego, la oferta educativa sigue de 14 a 21 horas y desde ese horario hasta las 7 nuevamente.

"Ahora quieren que todo comience una hora después. Ese cambio afectará a los docentes que tienen horas por cumplir en otros colegios porque no van a poder llegar a horario", dice la docente y asegura que no descarta iniciar una acción de amparo frente a su situación. "En mi caso soy sostén de familia y tengo tres hijos", desliza y recalca que las autoridades, desde ahora abordarán a la escuela hogar como una escuela albergue. Sin embargo, detalla, las realidades de los niños y niñas de ambos sectores son muy distintas. "En las escuelas rurales se viven situaciones diferentes; acá los chicos viven problemáticas muy graves y que requieren de un abordaje distinto. Es otra modalidad de trabajo", destaca la docente.

Sin herramientas clave

Adriana Migarelli docente titular de la institución y asegura que en su caso personal no tendrá inconvenientes para continuar con su trabajo en el establecimiento, desde su punto de vista, la decisión de reestructurar cargos y cerrar servicios dentro de la institución puede afectar de manera negativa a los niños que allí asisten.

En los talleres se imparte la importancia de la higiene personal y el cuidado del propio cuerpo

"Se les niega a los niños recursos que son fundamentales para ellos, como por ejemplo las aulas de psicomotricidad que son tan importantes y beneficiosas. Nosotros contamos con una comunidad socio económica vulnerable, por lo que estas herramientas son de gran importancia en la escuela", detalla Migarelli. Recalca además que las aulas denominadas "MATE", son muy necesarias para la recuperación de trayectorias débiles. "Los niños que necesitan reforzar saberes, cuentan con el apoyo de estas docentes. Nos afecta desde ese costado; que nos dejan a los niños sin estas herramientas que son claves para su mejor desarrollo", detalla Migarelli.

La palabra de la DGE

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) sostienen que todos los años, de manera habitual, el sistema educativo reorganiza la oferta de docentes en función de la demanda que va surgiendo según cada área de supervisión. Detallan que si un cargo no se necesita en un lugar, se reconfigura en otro establecimiento y aseguran que "no se cierran cargos".

Por otro lado, detallan que la idea de reordenar los cargos docentes en la escuela hogar Eva Perón no es una decisión directa de la DGE, sino que debido a que de los 200 niños y niñas que asisten a la institución, 60 son los que se quedan a dormir, no se ve necesario continuar con el programa de apoyo MATE. En ese caso, explican, la tarea de los docentes está destinada a los niños más grandes que no han logrado avanzar en sus aprendizajes. Asimismo, aclaran que un solo cargo ha sido "refuncionalizado" y que la oferta del servicio educativo se evalúa siempre en relación a las necesidades de los niños y niñas.

Infraestructura, la gran deuda

Por su historia y las características arquitectónicas de tipo californiano, la escuela hogar Eva Perón fue declara Monumento Histórico Nacional en 2015. Sin embargo, su mantenimiento es escaso. Son los propios docentes quienes destacan la necesidad de que exista en el edificio un mayor acondicionamiento y inversión por parte de las autoridades.

Según manifiestan las maestras, las modificaciones en los cargos docentes no son el único inconveniente que hoy se plantea en la institución. Aseguran que desde hace años, el establecimiento carece de tareas de mantenimiento y que hay sectores que directamente no pueden ser utilizados. Las habitaciones de las niñas y dos baños grandes por ejemplo, están en desuso. Pero además, aseguran, los pisos se inundan y hay paredes que durante mucho no han tenido mantenimiento. El techo de los baños de la escuela hogar Eva Perón presenta serios problemas

"Si no fuese por nuestro esfuerzo y porque somos nosotras que las que ponemos plata de nuestro bolsillo para poder dar clases a los chicos en aulas más adecuadas, la escuela se viene abajo", detalló una de ellas en el marco de un reclamo que llevaron adelante hoy en la puerta del establecimiento ubicado en calle Thays s/n, Parque General San Martín.

los chicos están felices en la escuela, porque acá tienen baños, cuentan con agua caliente para bañarse, y comen.