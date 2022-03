Acampes de organizaciones sociales: piden aumento del salario mínimo

Este martes se están realizando manifestaciones frente a los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social. A estos acampes se suman otras movilizaciones y cortes, entre otros el de la bajada del Puente Pueyrredón y el de la 9 de Julio que incluye los carriles del Metrobus entre avenida San Juan y Sarmiento.

Los pedidos de los manifestantes son un aumento del salario mínimo vital y móvil, el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y contra "el ajuste y la disparada inflacionaria".

La movilización frente al Obelisco

Foto: @EscobarJennu

La organización Frente de organizaciones en Lucha Oficial realizó un informe donde se aclara que el salario perdió en un gran porcentaje su valor. Según este informe, para mantener el mismo poder adquisitivo que tenía en enero de 2017, el salario mínimo debería estar hoy en $48.407,80. Es por esto que llegan a la conclusión de que el salario perdió un 51% en 5 años contra el acumulado de la inflación de alimentos.

El informe explica que con el salario mínimo, vital y móvil actual, de $33.000, se puede comprar 51% menos de alimentos que hace 5 años. Para recuperar lo perdido, se necesita mucho más que empatar el índice de la inflación general.

Uno de los manifestantes frente al edificio del Ministerio de Trabajo brindando una entrevista a C5N

También se critica la gestión de Alberto Fernández. "Su frase preferida era: 'Primero los últimos'", recuerdan quienes reclaman falta de decisiones por parte del presidente. Y añaden. "Si es verdad que no hay ajuste, recuperemos el salario perdido. Por último, se toca el tema del FMI, explicando que no se debe pagar la 'estafa' al FMI".

Las banderas son contundentes: "No al pago de la estafa al FMI. No a sus inspecciones trimestrales, ni a sus condicionalidades. No al ajuste contra el pueblo empobrecido. Trabajo para todos, con todos los derechos. La deuda es con el pueblo".

La caída del valor del salario mínimo con respecto a los valores normales

Los reclamos que piden por parte de la organización Barrios de Pie: "Desde Barrios de Pie ya nos concentramos en el Obelisco, para marchar por la Avenida 9 de Julio hacia el Ministerio de Desarrollo Social y exigir se cumplan los pedidos pospuestos de: apertura del Potenciar Trabajo y asistencia integral a merenderos y comedores populares".

Desde Barrios de Pie ya nos concentramos en el Obelisco, para marchar por la Avenida 9 de Julio hacia el Ministerio de Desarrollo Social y exigir se cumplan los pedidos pospuestos de:



uD83DuDD39Apertura del Potenciar Trabajo.

uD83DuDD39Asistencia integral a merenderos y comedores populares. pic.twitter.com/46nRBetf33 — BarriosdePiePilarLDS (@pie_lds) March 15, 2022

Los manifestantes pronuncian sus quejas bajo el hashtag #Acampe.