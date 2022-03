1 de cada 10 mujeres padece endometriosis: qué dice la ley por la que luchan las mujeres

En el mundo, alrededor de 176 millones de mujeres padecen de endometriosis y esta patología afecta al 10-20% de las mujeres en edad reproductiva.

El 14 de marzo se conmemora el Día internacional de la Endometriosis para concientizar y poner el foco en una enfermedad que presenta síntomas que muchas veces son ignorados por las mujeres y también por ginecólogos por el hecho de ser similares a los síntomas menstruales.

¿Qué es la endometriosis?

“La endometriosis es un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera del útero. La endometriosis afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis”, define Mayo Clinic.

Crédito: Institut Marqués

Esta enfermedad provoca síntomas como la dismenorrea y dispareunia, es decir, dolor con las menstruaciones y dolor durante las relaciones sexuales, pudiendo causar alteraciones en la fertilidad si no se trata a tiempo. En la actualidad, no hay ninguna forma de prevenir la endometriosis, por ello es que se incita a las mujeres a prestar especial atención a los síntomas durante la menstruación como el sangrado abundante o los dolores que no permiten seguir con las actividades cotidianas.

Según los síntomas que presente la enfermedad será el tratamiento indicado, en líneas generales, existen dos formas de tratar la endometriosis. Por un lado, el tratamiento médico que se basa en abordar la enfermedad con medicación para el dolor. Por el otro, está el tratamiento quirúrgico, con el objetivo máximo de eliminar toda la endometriosis posible para evitar en el futuro nuevas reintervenciones. Finalizada una intervención, la paciente se realizará controles rutinarios que, según cada paciente, podrá necesitar alguna medicación hormonal o no, acompañada de algún tratamiento.

Estado de la Ley en Argentina

Hoy a las 16:30hs se llevará a cabo un congreso interdisciplinario vía YouTube compartido en las redes sociales con el hashtag #LeyDeEndometriosisYa. Esta convocatoria fue impulsada por la diputada nacional del Frente de Todos, María Jimena López, quien ya presentó en el Congreso de la Nación dos proyectos sobre temas referidos a la menstruación y a la endometriosis. El primero es sobre etiquetado de productos de gestión menstrual y analgésicos.

El segundo proyecto, tiene por fin que se incorpore en el Programa Médico Obligatorio (PMO) “la detección, los métodos de diagnóstico y el tratamiento integral de la endometriosis” como una enfermedad ginecológica crónica que afecta a 1 de cada 10 mujeres sin saberlo. La diputada afirmó que “están trabajando” para que la ley salga este año.

La diputada López remarcó que “la visibilización es un camino importante”. Una de las frases que comparte en redes sociales es “Si duele NO es normal”, para remarcar que no se naturalicen los dolores menstruales que no permiten desarrollar las actividades del día a día. Asimismo, el proyecto de ley también establece que se integre información sobre la endometriosis en los programas de Educación Sexual Integral (ESI).