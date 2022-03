Amor incondicional: los ucranianos huyen con sus mascotas

Cientos de miles de ucranianos abandonaron su país desde que, en la madrugada del 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania. No había tiempo ni espacio para llevar más que lo necesario. Algunos dejaron atrás sus hogares y pertenencias, muchos familias debieron incluso partirse: la prioridad son las mujeres y los niños. Hubo quienes corrieron sólo con lo puesto, pero fueron más los que llevaron consigo a sus mascotas. Las dolorosas imágenes de la huida son también postales del amor incondicional y mutuo entre las personas y sus mascotas.

Aparte de Bielorrusia y Rusia, Ucrania limita con cinco países: Moldavia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Polonia. Justamente son esos cinco países occidentales, los que están recibiendo a los refugiados ucranianos luego de la invasión. En todos ellos se han flexibilizado las medidas para que los ucranianos pudieran cruzar la frontera con sus mascotas.

People in Kyiv don't leave their cats behind. pic.twitter.com/romBYtwB29 — uD83DuDC80CromortuaryuD83DuDC80 (@CromartyHeather) February 25, 2022

La organización People for the Ethical treatment of Animals (PETA), anuncia en su sitio web cómo los países modificaron su reglamento para admitir, en medio de la guerra, a las mascotas que llevan los ucranianos. En Rumania, ANVASA -la principal autoridad veterinaria de Bucarest- habilitó, como excepción para quienes ingresan desde Ucrania, el ingreso a animales que no estén vacunados e incluso sin sus papeles siempre y cuando el dueño complete un formulario. Aparte quienes ingresan al país con mascotas deberán pasar por un Punto veterinario sanitario en las fronteras y una organización proteccionista local ofrece asistencia y atención veterinaria para perros y gatos.

Polonia y Hungría, dos de los países que más ucranianos han recibido en los últimos días, también flexibilizaron sus normas. habilitando el ingreso de animales sin microchip, tatuaje o vacunas. En Polonia, los dueños deberán completar una ficha de su mascota y pueden tenerlos con ellos si se quedan en el país, aunque deberán dejarlos en cuarentena en caso de estar en tránsito. Desde PETA informan que el gobierno polaco financia el alojamiento y cuidado de los animales provenientes de Ucrania, a los que vacunará contra la rabia.

"Así luce el amor incondicional", escribía Orge Castellano

"Así es como se ve el amor incondicional. Los animales nunca nos abandonarían ante el horror, la injusticia y la desesperación. Mi corazón está con las mascotas que quedan en Ucrania en refugios y hogares de todo el país", reflexionaba Orge Castellano en su cuenta de Twitter, donde compartió un compendio de imágenes de ucranianos huyendo con sus mascotas.

Postales que hablan por si mismas.

El periodista David Leavitt también se conmovió con las mascotas. Seleccionó y compartió una serie de imágenes que parecen una pausa en medio del horror de la guerra. En las fotos se ve a soldados con gatos.