Por qué es casi imposible conseguir autotest en farmacias

Recientemente comenzó la distribución en farmacias de los autotesteos para la población argentina, pero es realmente complicado conseguir un centro farmacéutico que los comercialice. MDZ recorrió farmacias, en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en ningún caso pudo encontrar un lugar donde se consiguiera el kit de autotest.

Los autotest que deberían comercializar las farmacias son los producidos por el Wiener con la marca Inmunobio, y su precio de comercialización es de 1.650 pesos. Hasta el momento fueron distribuidas apenas 100.000 unidades en todo el país, por lo tanto es lógico que esta oferta no cubra la demanda total que puede haber en toda la Argentina.

Un envase del autotest de venta libre en farmacias

La titular de una de las farmacias consultadas por MDZ señaló que para la adquisición de uno de estos productos, cada farmacia debe pedir al usuario que llene una declaración jurada en la que se compromete a informar el resultado, lo que incomoda al interesado. Al mismo tiempo, la farmacia debe declararlo también, confirmando tanto nombre como documento del comprador ante el Ministerio. De hecho, para que la farmacia sea autorizada a vender estos productos, se deben llenar una cantidad de papeles específicos. Si se llega a conseguir un test, el resultado debe ser informado dentro de 24 horas de adquirida la prueba a la farmacia o bien en la página web destinada a tal fin, a la que se accede a través del código QR impreso en el envase.

Al ser consultada sobre la asiduidad con la que las personas entran a pedir autotest la farmacéutica respondió: "Todo el tiempo". Agregó que al negocio le serviría tener estos productos. "Es clave. Especialmente en esta zona (Recoleta) donde la gente no tiene problema y lo paga".

De todas maneras, los expertos confían en que a finales de este mes lleguen masivamente los testeos a las farmacias y que sean accesibles al público en general en un futuro no muy lejano.

En cuanto a la seguridad de los testeos propios, se sabe que tienen “un desempeño confiable”; sin embargo, la efectividad podría reducirse si la carga viral es baja o si la prueba no se realiza correctamente, aquí se puede encontrar un paso a paso del proceso.

Los testeos ofrecen un desempeño confiable

La encuesta que revela falta de interés en los autotest

Una encuesta realizada por MDZ en relación al interés de los ciudadanos por los autotest revela que poco más del 30% de los mismos invertiría dinero en un kit de testeo hogareño.

"Autotest en farmacias: ¿vas a comprarlo en caso de tener síntomas?", es la pregunta que respondieron más de 7500 personas al finalizar la primera semana de venta libre de autotest en farmacias de todo el país.

Un 68% de los votantes dijeron que "No", mientras que el 32% restante señaló que sí lo haría. Por desinterés, economía o desconfianza, la mayoría de la gente no recurriría al autotest como una manera segura de confirmar si se tiene o no covid. El resultado de la encuesta realizada en MDZ

Un usuario, que manifestó tener síntomas compatibles con covid, justificó que no lo compraría por falta de confianza en el producto. "Nunca pensé en el autotest, no sabía donde conseguirlo, ni creía tampoco en la efectividad y prefiero el hisopado", aseguró. Sin embargo, no descartó usar uno en el futuro: "Prefiero esperar a que se vuelva más popular", concluyó.