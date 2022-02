Los llamativos detalles de los autotest que se venderán en farmacias

La tercera ola de coronavirus que azota nuestro país puso en evidencia las falencias del sistema de testeos, el cual se vio colapsado ante los contagios masivos que ocurrieron las primeras semanas del mes de enero. La llegada a las farmacias de los autotest de coronavirus permitirán a la población acceder a un diagnóstico inmediato a un costo relativamente. Sin embargo, el recurso será limitado ya que no se conseguirán en todas las farmacias y la venta será regulada.

Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam) anunciaron que en el transcurso de la semana llegarán a Mendoza los autotest de covid-19 autorizados por el Gobierno nacional a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Los mismos comenzarán a distribuirse en las farmacias que se inscribieron previamente. Hasta el momento, las pruebas para determinar si una persona tiene coronavirus sólo se realizaban en centros públicos dependientes de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y en efectores privados.

La distribución de los test de diagnóstico se realizará de una forma similar a la que se utilizó para las vacunas, se trata de un recurso limitado que será repartido a las provincias de acuerdo a la densidad poblacional. En el caso de Mendoza, recibirá el 5% de los autotest que llegaron al país.

"En esta primera etapa son muy pocos los test que entraron al país. Es muy dinámico el proceso como sucede con todos los medicamentos nuevos que tienen un proceso de validación"

"Por el momento vamos a recibir cantidades limitadas. Las droguerías integrales realizaron una preventa y comenzarán a comercializarlo en breve. Aquellas farmacias que se anotaron previamente pondrán a disposición los autotest para la venta al público", dijo el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam), Mario Valestra.

Cuando se hace la dispensa del autotest en la farmacia, se realiza la carga de datos del comprador que luego se envía al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). De esa forma, queda un registro de las personas que adquieren las pruebas de detección.

"Las farmacias que se inscribieron recibirán un usuario y contraseña para poder hacer el seguimiento de la dispensa de ese autotest para después transmitir los resultados que se cargan en el sistema SISA", agregó.

¿Qué costo tendrán los test?

El precio de venta oscila entre los $1.500 y los $2.500 pesos y sólo un laboratorio argentino figura entre los seis autorizados. Se trata de Wiener, quien tiene la planta industrial en Rosario, y tendrá a cargo la producción y distribución junto a los otros cinco importados, Abbot, Roche, Vyam Group, Asserca y el chino Jayor, a quienes corresponde esta primera partida que ya fue distribuida en farmacias.

Los autotest son de venta libre en las farmacias y no se necesita receta médica. Hasta el momento el costo deberá ser asumido en su totalidad por la persona ya que no posee cobertura de obras sociales y prepagas.

¿Cómo utilizarlo?

El autotest puede ser realizado en el domicilio y son autoadministrados. El envase contiene una etiqueta con un código de barras que permite el registro de quién compró el producto y cuál fue el resultado del diagnóstico.

"Son muy simples de realizar, se toma una muestra de los orificios nasales durante quince segundos y se pone en un tubo de ensayo que tiene un diluyente que posee el reactivo. De acuerdo al autotest se espera una determinada cantidad de tiempo y luego se obtiene el resultado", destacó Valestra.

El test tiene entre el 95% y 98% de eficacia y puede dar falso negativo si no se realizó en tiempo y forma

Luego se descarta el hisopo y se coloca la tapa del tubo que es a su vez un dosificador o gotero, para poder poner cuatro gotas de la solución en el casete que contiene el reactivo, donde se esperan 15 minutos como mínimo y 30 como máximo, no se debe considerar el resultado del test pasado ese tiempo, dado que puede inferir un resultado falso.

El resultado se observará a partir de una línea color rosada o roja en la celda de control que indica que el testeo fue bien realizado y luego hay dos opciones: si llega una segunda línea es un resultado positivo, si no sale ninguna línea más, es negativo.

"El test tiene entre el 95% y 98% de eficacia, no puede dar un falso positivo, puede dar falso negativo si no se ha hecho en tiempo y forma"

Según el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, "el test tiene entre el 95% y 98% de eficacia, no puede dar un falso positivo, puede dar falso negativo si no se ha hecho en tiempo y forma" y agregó: "En el caso de los contactos estrechos que no tienen síntomas, deben esperar tres días para hacer el autotest”.

¿Cómo ingresa el resultado al sistema de información?

Los resultados de los test de autodiagnóstico deben ser informado en todos los casos, sin importar si es negativo o positivo para luego ser cargados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Al momento de la compra del autotest, la farmacia realiza el registro de la información del paciente que se someterá a la prueba de detección y genera un código único de identificación.

“Una vez realizado el autotest en la casa, la persona debe ingresar al código QR y se abren las opciones para registrar el resultado obtenido que puede ser positivo, negativo o indefinido", destacó Valestra.

Esa información otorgada por el paciente se transmite a la farmacia que luego es la encargada de ingresar al SISA el resultado obtenido. “Gracias al registro que se llevará a cabo en las farmacias es posible determinar si los pacientes realizaron de forma correcta el test y si la información fue debidamente enviada al sistema", cerró.