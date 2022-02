Un jugador fue acusado de abusos y su club tomó una increíble decisión

Recientemente, el jugador de fútbol Mason Greenwood, jugador del Manchester United, uno de los clubes más grandes de Inglaterra, fue acusado por su ex novia de violación y agresión. La ex novia del jugador, Harriet Robson, subió a su cuenta de Instagram fotos y videos incriminatorios que dejaron atónitos a cualquiera que los vea. El material subido por la joven incluía fotos en las que se la veía con moretones, marcas de golpes y heridas en el rostro. También publicó un video donde muestra su labio ensangrentado con un texto que acompaña "Para todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood".

Los medios ingleses The Sun y Daily Mail, entre otros, se hicieron eco del tema e indican que la mujer también lo acusa de haberla forzado a mantener relaciones sexuales. De acuerdo a lo poco que se sabe, los hechos de violencia por parte del joven británico hacia su pareja se dieron en 2020, pero también se habrían repetido durante gran parte de 2021.

Alguna de las fotos que publicó la joven británica

Luego de que la policía se haga eco de las acusaciones de la joven, el delantero, de solamente 20 años, fue arrestado por las autoridades como "sospechoso de violación y agresión", solamente unas horas después de la subida de las fotos y videos. El acusado permaneció bajo custodia policial para ser interrogado mientras las investigaciones seguían su curso, y recientemente fue liberado bajo fianza luego de 3 días.

Luego de este gran shock en el mundo del fútbol, el club de la Premier League emitió un comunicado al respecto, donde explica que "no acepta violencia de ningún tipo" en su entorno, mientras que también anunció que el jugador había sido suspendido y no volverá a entrenar ni a jugar hasta que se esclarezca lo sucedido.

El futbolista fue apartado del Manchester United

Ahora, el club británico tomó más cartas en el asunto y ofreció algo nunca antes visto. La dirigencia de los Red Devils (Diablos Rojos) confirmó el día de hoy que los fanáticos que tengan una camiseta con el numero y nombre del jugador tendrán la posibilidad de cambiarla por la de otro integrante del plantel.

Las camisetas pueden ser llevadas a las tiendas oficiales del club, donde se las cambiará por cualquier la de cualquier otro jugador que sea de preferencia del hincha. Esto comenzó cuando un hombre le compró el uniforme completo del Manchester United a su hijo, que, desafortunadamente, tenía el nombre de Greenwood en la espalda. El hombre llamó al club para que le hicieran una devolución luego del escandalo, a lo que le respondieron que podía cambiarlo sin problema.

El Manchester United no fue el único que cortó lazos con el jugador, ya que la empresa de ropa deportiva, Nike, que eran sus sponsors deportivos hasta ahora, suspendió su contrato con el jugador. Mientras que también se retiró su imagen en el juego más famoso de fútbol de la actualidad, el FIFA 22. Gareth Southgate, entrenador de la Selección de Fútbol Inglés no lo citará más hasta que no se resuelvan sus problemas legales.