Tras su planteo, aseguran que Cristiano Ronaldo tendría las horas contadas en el Manchester United

Por el reprogramado de la fecha 17 de la Premier League, Manchester United venció a Brentford por 3-1 en condición de visitante. La noticia no pasó por el triunfo de los Diablos Rojos, el cual lo acerca a puestos de clasificación a la UEFA Championes League.

A los 70 minutos, con el encuentro 2-0 a su favor, el director técnico Ralf Rangnick tomó la decisión de reemplazar a Cristiano Ronaldo. Al portugués no le gustó la determinación que tomó el director técnico alemán y se notó claramente a través de las cámaras que transmitían en vivo el encuentro.

El portugués, que volvía de una lesión, dejó el campo rumiando en voz baja y su descontento creció en el banco de suplentes, donde se ubicó tras arrojar de mal modo una campera que le ofrecieron a su salida. "¿Por qué a mí'", repetía con enojo frente a las cámaras de TV.

"Cometió un acto de hipocresía que seguramente garantizó su salida de Manchester United este verano (europeo), a finales de la actual temporada", publicó el diario británico The Sun después de la polémica vivida con el entrenador del equipo, Ralf Rangnick.

Su descontento hizo que Rangnick se acercara para explicarle los motivos: "Cristiano, tienes 36 años, cuando seas entrenador lo verás de otra forma".

La prensa británica también cargó contra el entrenador, quien "evidentemente no es el hombre para sacar adelante al club a largo plazo", coincide The Sun al reflejar que ese pensamiento habita en la dirigencia de Old Trafford.



"Ningún entrenador que se precie aceptaría lo que hizo la superestrella después de que fuera reemplazado en Brentford. Y seguramente ningún entrenador con sentido del mando o incluso orgullo también abandonaría su posición en la línea de banda para explicar por qué lo había reemplazado", publicó el periódico.