Escándalo vendimial: "Yo no quiero estar aquí, nos han obligado"

Sin dudas, la llegada de Sofía Grangetto, la joven que fue Reina de Guaymallén en el año 2020 fue uno de los datos de color de la ceremonia de la Bendición de los Frutos.

Es que luego de que la joven Julieta Lonigro y la Comisión de Reinas de Guaymallén acompañadas por la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia de mandato cumplido hayan llegado hasta la Corte para con eso lograr que la ordenanza municipal del municipio conducido por Marcelino Iglesias en donde se abolía la elección vendimial quede en la nada; todos esperaban ver cómo se desarrollaría el primer acto oficial del calendario de la Fiesta Máxima de los mendocinos.

La pregunta era: ¿Habría una guerra de reinas?

La guaymallina llegó sola, y con un look absolutamente casual: fue de jean y remera blanca; contrastando con los vestidos en composé más tradicionales de las demás candidatas. Muy seria, y con un evidente gesto de desagrado, cuando los fotógrafos se acercaron y comenzó la lluvia de flashes apuntando hacia ella -se trata de su primera aparición como candidata oficial 2022 designada por el Municipio, luego de la decisión de la Corte de que debían presentar una Reina- les dijo: "Bueno chicos, basta, listo".

Sofía Grangetto, en la Bendición de los Frutos.

Los colegas fotoperiodistas le preguntaron por qué estaba tan enojada, y por qué no quería que le tomen fotografías, si era una figura pública y había asistido al Acto, a lo que ella respondió: "Yo no quiero estar acá. A mí me obligan a venir". Luego, más tranquila, explicó:

"Hoy vengo con otro mensaje: ¡Basta de Reinas! Tengo otra postura. ¿Por qué se pone a las reinas como si fuesen un producto, un fiambre que te ponen ahí a la vista? ¡Basta! ¡Basta! Podemos representar a nuestro departamento desde otro lugar. Podemos mostrar a los productores, tenemos cosas hermosas en Guaymallén".

La joven representante de Guaymallén no estaba cómoda.

"La lluvia que tuvimos hace poco fue terrible, y en eso hay que enfocarse. La Justicia nos está obligando a venir: nosotros no queríamos venir", aseguró en forma terminante Sofía.

"Cuando gané, en el año 2020, sentí malos tratos. Hubo gente que me trató de que siempre se elige rubias de ojos claros, me cosificaron, me juzgaron sin conocerme. También hablaban de mi físico... hicieron lo que quisieron", rememoró la joven elegida por Marcelino Iglesias para pararse en el Frank Romero Day luego de que la Corte provincial fallara.

Al preguntarle por Julieta Lonigro, la joven elegida por la CoreGuay como representante del departamento más populoso de Mendoza luego que desde la Municipalidad se decidiera no seguir con la elección de la Reina; Grangetto dijo: "A Julieta no la conozco".

Finalmente, pudimos constatar que Sofía se retiró rápido, antes de que terminara la velada.