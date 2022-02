Confirmaron que 30 argentinos lograron salir de Ucrania

La directora general de Asuntos Consulares de la Cancillería, Ana Laura Cachaza, confirmó hoy que 32 personas pudieron salir de Ucrania en coordinación con la red consular argentina.



"Hasta ahora salieron 32 personas en coordinación con la red consular argentina en la región. Treinta de ellos son argentinos con sus familiares ucranianos y a ellos se suma un paraguayo que salió por Rumania a través de una cooperación consular con Paraguay, que no tienen representación allí, y un chileno que llegó ayer a Hungría en coordinación con nuestra embajada", precisó la funcionaria en diálogo con Radio 10.



En ese sentido, Cachaza advirtió que la información sobre los argentinos que todavía permanecen en Ucrania "es muy dinámica y va variando", pero estimó, en función de números confirmados días atrás, que aún quedarían cerca de 90 argentinos en territorio ucraniano. No obstante, señaló que "puede que haya más y que todavía no se hayan contactado con nosotros".



Además, la directora de Asuntos Consulares de la Cancillería aseguró que "los pasos fronterizos están complicados" porque "muchísima gente está tratando de salir", por lo que hay un enorme trabajo de coordinación entre consulados y autoridades fronterizas "para permitir la salida ordenada y segura de todos los que están ahí".



En tanto, la funcionaria aseguró que las cinco familias argentinas y sus bebés nacidos por vientres subrogados que lograron llegar a Polonia se encuentran "contenidos y en contacto permanente" con las autoridades del consulado y ya están coordinando su salida "con los vuelos que tenían previstos para regresar a la Argentina".



"Cuando salieron, estuvieron en un pueblito cerca de la frontera en Polonia contenidos por la embajadora y por el cónsul. Pudieron descansar en un hotel y, desde ahí, tranquilos organizar su salida a través del aeropuerto. En todo momento están recibiendo la asistencia consular que necesitan", subrayó Cachaza.



Por último, confirmó que el futbolista argentino Claudio Spinelli se fue de Polonia y afirmó que "lo importante es que ya salió de Ucrania y está seguro".



"Una vez que salió e hicimos las coordinaciones con nuestras embajadas y los cónsules, no tengo en claro dónde se dirigieron", completó.