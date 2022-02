Es oficial: la reina del 2020 representará a Guaymallén en la Fiesta de la Vendimia

Un nuevo capítulo de la novela vendimial se escribió este sábado luego de que la Municipalidad de Guaymallén oficializara a través de una resolución que Sofía Grangetto representará al departamento en la elección de la reina de la Fiesta Nacional de la Vendimia. De esta forma termina con las ilusiones de Julieta Belén Lonigro, la soberana que fue elegida en una celebración organizada por la Coreguay (Comisión de Reinas de Guaymallén) que se llevó adelante en Maipú.

La decisión llegó luego de que la Suprema Corta hiciera lugar a la presentación en la que se pedía que se diera marcha atrás con la resolución en la que se prohibía "la organización, patrocinio y/o auspicio por parte del Municipio, de manera directa, de elecciones de reinas, embajadoras y princesas u otras denominaciones similares y concursos de belleza de personas, cualquiera sea su edad, en las distintas celebraciones locales o eventos públicos".

Si bien, Marcelino Iglesias acató la orden de la Justicia no permitirá que la denominada "reina blue" sea quien vista la banda departamental, así quedó establecido este sábado. Desde la comuna se excusaron en la falta de tiempo para organizar nuevamente una elección que cumpla con los parámetros establecidos en el reglamento.

La resolución oficial fue acompañada por una carta de Sofía Grangetto en la que la joven negó que no esté dispuesta a volver a competir por el reinado nacional. "Estoy muy contenta con el rol laboral que desempeño y sin presiones, no como han intentado instalar", indica el escrito.

La soberana no solo defendió a las autoridades municipales sino que también señaló que fue amenazada para que dejara su puesto. "Por este motivo, durante las últimas horas me sentí presionada, agredida y amenazada con el objetivo de no representar al departamento en el que nací, me crié, vivo y trabajo", comentó.

El comunicado completo

Mi nombre es Sofía Grangetto y representé a Guaymallén durante el 2020 y 2021. Actualmente trabajo en el Municipio. Estoy muy contenta con el rol laboral que desempeño y sin presiones, no como han intentado instalar.

Luego de la resolución vertida por la Suprema Corte de Justicia, la Municipalidad de Guaymallén me convocó y oficializó como su representante, y me siento con el compromiso de asumir este nuevo desafío. Por este motivo, durante las últimas horas me sentí presionada, agredida y amenazada con el objetivo de no representar al departamento en el que nací, me crié, vivo y trabajo. Mi experiencia Yo también fui una piba con ilusiones, otras perspectivas y sin saber a lo que me enfrentaba.

Sin embargo, cuando salí electa Reina departamental 2020, muchas personas me agredieron, cosificaron y juzgaron; sin conocerme y sin importar la repercusión que esto pudiera tener en mi persona. Hoy tengo la oportunidad de vivirlo y mostrarlo desde otro lugar, de otra manera; ocupando un rol distinto. Para finalizar, quiero dejar en claro que el Municipio me convocó y oficializó como representante de Guaymallén.

Yo asumo este compromiso, siendo consciente que soy protagonista de una nueva forma de vivir vendimia, con el objetivo de representar este cambio cultural, sin reina. Y, además, con la responsabilidad de mostrar y expresar lo que viví, para que muchas otras chicas, con las mismas ilusiones y sueños, no pasen por la misma experiencia. Hoy, esta es mi postura, y mi Municipio me acompaña