Vivió en Argentina y ahora se refugia de las bombas en Kiev

En la madrugada el presidente ruso Vladimir Putin anunció el ataque sobre Ucrania y la amenaza sobre Estados Unidos y sus aliados en la OTAN. El mundo tiene los ojos puestos en lo está sucediendo en esos países mientras que miles de personas se acercan a los refugios antibombas existentes para resguardarse. Darina Tkachenko, es una ucraniana de 34 años que está en Kiev, capital de Ucrania y cuenta el minuto a minuto que viven los residentes.

Darina es una joven que vivió algunos años en Argentina, hija de madre ucraniana y padre argentino, habla perfectamente español y desde Kiev nos cuenta cómo viven el ataque ruso a la ciudad que comenzó hace unas horas. "Desde las 6 de la mañana se activaron las alertas en la capital por los ataques y bombardeos provenientes de Rusia", contó.

Quienes residen en Ucrania desde hace unas semanas están atentos a la información oficial proveniente del gobierno que alertaba de un posible ataque ruso. "Mienten cuando dicen que Donetsk y Lugansk son regiones separatistas, no hay ninguna justificación a esta situación. Lo que dice Putin es una mentira total, están atacando varias zonas. Estamos todos en una guerra híbrida desde hace mucho y ahora es una guerra abierta aunque él no lo anuncia", explicó y agregó: "No hay pánico en la ciudad pero tenemos mucha confianza de la defensa nacional que nos defiende desde hace 8 años y tiene mucha potencia. Estamos forjados porque siempre tuvimos un vecino agresivo, nos esperábamos esto...".

Tkachenko es experta en educación internacional y está casada con Javier Donoso, un ecuatoriano que conoció a través de su trabajo en la universidad. Al conocer una de las primeras acciones tomadas por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, a través de la cual anuncia la activación de la Ley Marcial, ambos decidieron armar sus maletas y partir con sus hijos hacia uno de los refugios antibombas que se encuentran ubicados en la ciudad para resguardarse de los ataques.

Ucrania cuenta con refugios y planes de evacuación en cada ciudad. La infraestructura de los subtes está preparada como refugio antibombas y son el espacio elegido por los ciudadanos para esperar novedades sobre el conflicto. Personas de todas las edades se encuentran en esos espacios seguros y amplios que están provistos de sillas, baños y otros servicios elementales.

"Los refugios antibombas fueron preparados durante la segunda guerra mundial, los ucranianos siempre supimos quiénes son nuestros enemigos cercanos. Desde chica mis abuelos me decían que Rusia podía atacar", contó Darina, quien se encuentra junto a otras familias que decidieron resguardarse en una zona segura.

"Ahora estamos en un metro subterráneo que funciona como refugio antibombas. Estamos tranquilos, vinimos con nuestros niños y maletas con provisiones. El refugio donde estamos es una especie de plataforma que contiene sillas, estamos cómodos... Por todo el perímetro hay personas sentadas esperando obtener información. Este refugio está previsto para recibir mucha gente que puede dormir aquí", destacó.

Cierre de fronteras y ¿éxodo masivo?

Hasta el momento, el gobierno ucraniano decidió cerrar las fronteras aéreas, el aeropuerto está cerrado, todos los pasajeros del aeropuerto han sido evacuados y la pista está bloqueada.

"Las vías aéreas están cerradas pero las terrestres se pueden utilizar, hay muchas personas que tienen a sus padres o familia en otras ciudades y quieren estar con ellos. Muchas personas vienen a trabajar a Kiev pero viven en otros lugares, no es cierto que haya un éxodo masivo de ciudadanos", contó Darina al ser consultada por las imágenes que circulan del colapso en las rutas de egreso de la capital ucraniana.

Según la joven, las nuevas rutas que construyeron de ingreso y egreso a la ciudad no pueden abarcar la cantidad de transporte que circula cotidianamente y agregó: "Kiev es una ciudad muy antigua, lo que adaptaron haciendo nuevas rutas no puede abarcar la cantidad de transporte en un día normal, menos ahora que más gente quiere salir para estar con sus familias".

¿Cómo perciben el conflicto los ciudadanos?

Al ser consultada por la imagen que tienen los ucranianos de su presidente, dijo: No es tiempo de hablar de cómo vino y quién le sigue... no lo voté pero ahora todo el pueblo está unido para defender nuestro país. Es la cara visible de nuestro país pero no lo decide todo".

"En Ucrania uno puede tener visiones políticas de lo que quiere, estamos en un país democrático, el presidente es un representante de todo el país y trabaja en equipo. La constitución explica la voluntad de todos los ucranianos", dijo Darina y agregó: "Somos el escudo entre el mundo totalitario y el democrático, si caemos puede caer todo este sistema".

"Somos un país agricultor y totalmente pacífico, luchamos por la paz, nuestra moral es europea, aquí el mundo totalitario no sobrevivió", dijo.

En cuanto a la situación que se vive con los países aliados, Tkachenko destacó: "Lo que hacen los aliados no es ayuda humanitaria, están haciendo un aporte a la lucha por la soberanía de un país democrático y por las vidas humanas. Si Ucrania cae puede caer la Unión Europea ya que es todo un sistema".

