En los últimos años subió la expectativa de vida de las mascotas

Según los datos de los últimos estudios, hace 3 décadas, tanto gatos como perros vivían un promedio de 8 años, mientras que en el 2021 vivieron un promedio de 12 años los perros y los gatos 16. Este gran avance se debe a tres pilares fundamentales:

El creciente interés por parte de las personas en cuidar de sus mascotas de manera tal que sean un miembro de la familia. La evolución de la ciencia y la medicina veterinaria, que permite avances como las vacunas u otros medicamentos que evitan muchas enfermedades. Por último, existieron avances en materia legal, para proteger a las mascotas, como la prohibición de sacrificar animales sin causa.

El 78% de los argentinos tienen una mascota

Según una encuesta de la consultora Millward Brown Argentina el 78% de los argentinos cuentan con una mascota. Este dato ubica a Argentina como el país de la región con más mascotas por habitante, seguido por Chile con un 74%, México con un 56% y Brasil 43%. Mientras que, según datos de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA), se estima que hay 15 millones de perros y 6 millones de gatos en nuestro país.

Según distintas ONGs, durante el aislamiento social aumentaron exponencialmente los pedidos de adopción de mascotas, "porque la gente está mucho más tiempo en sus casas y quiere estar acompañada". Durante la pandemia y la cuarentena sufrida por el país, la adopción de perros aumentó un increíble 200%, según organizaciones proteccionistas y refugios que se dedican a luchar contra el abandono, el maltrato y el sufrimiento animal. Al dar estos datos, cabe recalcar la importancia del cuidado de los animales adoptados y de la responsabilidad que conlleva tener una mascota.

¿Cuál es la esperanza de vida de tu mascota?

Perros, gatos, conejos y distintas mascotas de nuestros hogares tienen distintas esperanzas de vida. Sin embargo, podemos saber cuánto suelen viven estos animales aproximadamente.

¿Cuánto vive un perro?

La esperanza de vida de un perro varía según la raza, generalmente se los suele diferenciar entre razas pequeñas, medianas y grandes. En primer lugar, algunas de las razas pequeñas pueden alcanzar los 20 años de vida. Luego, están las razas medianas, que tienen una esperanza de vida que ronda los 14 años. Y finalmente, a las razas grandes se les calcula el tiempo de vida más corto, con un aproximado de 9 años.

La esperanza de vida de un perro suele variar con su tamaño y su raza

¿Cuánto vive un gato?

Con respecto a los gatos domésticos, estos viven en torno a 12 años, aunque, si tienen buena salud, y están bien cuidados, pueden llegar a vivir hasta 20 o más. Aunque, como en el caso de los perros, la raza también influye, ya que hay algunas longevas, como el gato europeo o el American Shorthair, y otras con menor esperanza de vida, como el Bengalí o el Ucraniano.

¿Cuánto viven los peces?

Con buenos cuidados, los peces pueden llegar a vivir entre 10 y 15 años en acuarios, no en peceras domésticas. Aunque, lo que suele pasar es que los peces naranjas no vivan más de 3 años o que los peces payaso no vivan más de 5.

¿Cuánto vive un roedor?

Otros animales domésticos muy comunes son los roedores, si nos referimos a los hámsters, viven una media de 2-3 años mientras que si nos referimos a ratones domésticos, estos viven de 2 a 5 años.

Aún hay mucho por hacer en materia de cuidado de animales, pero estos avances ayudan para que cada vez sea más larga la esperanza de vida de las mascotas.