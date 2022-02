Día de la Marmota: qué se festeja en este día tan particular

La tradición de celebrar el Día de la Marmota tiene orígenes religiosos. Su origen se remonta a cientos de años en Europa, el día de la Candelaria, cuando, según una tradición cristiana, se repartían velas bendecidas que encendían los creyentes. Se creía que tendrían un invierno largo si el cielo se despejaba. Esta tradición la incorporaron los alemanes, quienes determinaron que si ese día había sol y un erizo podía ver su sombra, era indicio de que el invierno se extendería unas seis semanas más.

Lo que en su origen fue una tradición puramente religiosa se asoció al pronóstico del tiempo, ya que fue un sistema que utilizaban los granjeros para prever la llegada de la primavera.

Esta tradición fue llevada a Pennsylvania por inmigrantes alemanes, quienes reemplazaron al erizo por una marmota, ya que tienen una hibernación similar, y se instauró el 2 de febrero como el Día de la Marmota. La fecha elegida se debe a que ese día es la mitad del período entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera.

En Estados Unidos y Canadá se celebra cada año hasta el día de hoy, el Día de la Marmota, pero la fiesta más popular es la del pueblo Punxsutawney, en Pennsylvania que se repite cada año desde 1887.

La famosa marmota

Allí, cada 2 de febrero, una marmota llamada Phil predice el final del invierno. Muchas personas de diversas regiones asisten a las diferentes actividades y eventos organizados por el Punxsutawney Groundhog Club. También cuentan con la presencia de reporteros de distintas ciudades. La mayoría de los participantes se visten de esmoquin y sombrero de copa y disfrutan de música, comidas y mucha diversión, esperando la predicción de ese año de la marmota oficial, Punxsutawney Phil.

Ese día los habitantes del pueblo observan el comportamiento de la marmota, designada como la encargada de predecir la finalización del invierno, mediante un sencillo método. Si Phil, al salir de su madriguera ve su sombra y regresa a ella, es seguro que tienen seis semanas más de invierno, pero si no la ve porque está nublado y abandona su refugio, se considera que la primavera está próxima a comenzar.

La marmota Phil es la que cuenta cuanto dura la primavera

Película de El Día de la Marmota

Esta pintoresca costumbre fue llevada al cine en el año 1993 con el nombre Groundhog Day (Día de la Marmota). Phil Connors (Bill Murray) es un meteorólogo frustrado, egocéntrico y poco amable que todos los años debe cubrir el festival que se celebra en Punxsutawney, donde muchas personas aguardan la predicción meteorológica de Phil.

Por un imprevisto del clima, Phil y su equipo se ven obligados a permanecer en el pueblo. Pero al día siguiente el protagonista se despierta en el mismo día, 2 de febrero, y esto se repite una y otra vez. Cada día, el mismo día, atraviesa distintos estados y situaciones antes de poder salir de su atascamiento en el tiempo, contando con infinitas posibilidades de corregir errores de su vida. Groundhog Day, la famosa película de Bill Murray estrenada en 1993

Curiosidades de este día

En marzo del 2013 un fiscal del estado de Ohio presentó "cargos formales" y pidió la "pena de muerte" contra la marmota Phil por anunciar "falsamente" una primavera temprana en febrero, mientras que continuaba el frío en el país. El fiscal del condado de Butler County, Mike Gmoser, consideró que el dictamen erróneo que pronosticó el anterior 2 de febrero la célebre marmota Phil en la localidad de Punxsutawney (Pennsylvania) había sido un delito sin clasificar "contra la paz y la dignidad del estado de Ohio".

"Punxsutawney Phil lo hizo a propósito, y con el cálculo y la preparación previa, para hacer creer a las personas que la primavera llegaría pronto", escribió Gmoser en una acusación presentada en un documento de aspecto oficial. Sin embargo, "contrario al informe del día de la marmota, le siguieron una tormenta de nieve y bajas temperaturas récord, que se espera que continúen en el futuro cercano". El fiscal de este condado acusó a la marmota de "tergiversación de una primavera temprana", lo que podría acarrearle la pena de muerte.

El fiscal explicó entre risas que decidió presentar cargos contra Phil -que no pasarán a mayores- porque "recoge lo que me han dicho muchos de nuestros vecinos", que han expresado su decepción y enfado tras no cumplirse el pronóstico. En cuanto a si no sería un poco exagerada la condena, Gmoser consideró que "la marmota ya vive como si estuviera encarcelada de por vida así que ¿qué otro castigo se le podría aplicar?". Gmoser señaló que ha recibido varias llamadas de abogados que se han ofrecido para representar a Phil sin costo alguno. Sin embargo, aseguró que, pese a la atención que ha suscitado su propuesta, no habrá juicio y se quedará en una anécdota simpática entre la burocracia con la que lidian a diario.