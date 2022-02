Virreina vendimial: "La gente ama a las reinas y me gustaría que todos se den cuenta"

Transitando ya los últimos días como Virreina Nacional de la Vendimia 2020/2021, Eugenia Serrani hizo un repaso de cómo fueron estos dos años y de lo que tiene planificado hacer una vez entregue los atributos, el 5 de marzo.

La tunuyanina, que está en 5° año de Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, siente que el cambio de soberanas será positivo para traer nuevos aires al reinado.

Con nostalgia de lo vivido, se ilusiona con finalizar su carrera y empezar a hacer ciertas actividades que estuvo postergando para poder participar de los eventos y actividades a los que fue convocada, en especial durante 2021.

- ¿Cómo estás viviendo esta etapa final, después de dos años de reinado?

-Bien, estoy realmente nostálgica en este momento. Pensé que no me iba a pasar, pero después de dos años una se siente muy dueña de estas experiencias. Sin embargo, estoy esperanzada porque hay muchas candidatas y hace falta un cambio de aire, y puede ser que nosotras ya no tengamos la misma energía que al principio.

Eugenia junto a Mayra, la Reina Nacional de la Vendimia.

- ¿Estás esperando regresar a tu rutina?

- Sí, creo que el primer año no tuvimos tanta actividad vendimial porque debido a la pandemia se produjo como un paro de todo, pero el segundo año nos movimos mucho más. Una siente que siempre tiene que estar disponible para participar, y además me sentía muy contenta cuando había un evento. Ahora quiero seguir con mis estudios y recuperar algunas otras actividades. Tuvimos pocas prácticas en la carrera y esperamos que este año cambie eso y vuelva todo a como era antes. Ahora empiezo el 5to año, y estoy entusiasmada.

- ¿Sentís que va a ser una liberación una vez termines con tu rol de Virreina?

- No sé si es una liberación, porque cada una elige conscientemente estar en este lugar y dejar de lado algunas cosas. Tuvimos un primer año muy particular y si bien por la pandemia tuvimos que parar acciones, desde la virtualidad nos dimos cuenta de que somos capaces de lograr muchas otras.

Eugenia, una reina muy querida.

- ¿Qué enseñanza te ha dejado esta experiencia tan particular?

- Se aprende un montón, quien no lo vive no sabe lo que es y cómo te cambia. Como estuvimos dos años portando la corona, ninguna es la misma persona que cuando comenzó todo. Hemos crecido pudiendo mostrar la importancia de la mujer en la sociedad con su voz, hablar de temas importantes y entender que tenés una responsabilidad y una presencia para transmitir y llegar a muchas personas.

También aprendimos a reinventarnos y a pesar de no tener eventos hemos llegado a la gente, porque la gente ama a las reinas, verlas, escucharlas. Poder hablarles de igual a igual es algo muy lindo.

- ¿Qué pensás de la situación de Julieta Lonigro, la reina no oficial de Guaymallén?

- Creo que es un tema difícil del que hablar, primero porque es un tema claramente de un municipio del que yo no soy parte y estaría hablando desde afuera. Como ex Reina de Tunuyán y Virreina Nacional creo que debe seguir, pero debe resolverlo la Justicia. Para mí lo ideal sería que lleguen a un acuerdo, creo que sería muy triste que no pueda participar. Hay bodegueros y productores que confían mucho en el rol de las reinas porque ven la importancia que tiene por el cariño que genera en la gente y sería bueno que todos lo vieran así.

- ¿Qué planes tenés una vez que entregues los atributos?

- Primero, continuar la carrera: tengo que enfocarme más a pleno en eso, no porque lo haya descuidado sino porque los últimos años requieren más estudio. También involucrarme en otras actividades físicas y que me diviertan. Y disfrutar el tiempo con mi familia.

- ¿Algo más que quieras compartir?

- Sí, invitarlos a que nos acompañen, a que sean parte de esta vuelta de la Vendimia presencial, que disfruten de la cantidad de artistas profesionales que tiene la provincia. Al participar de las vendimias departamentales he visto la performance de muchísimos artistas y el trabajo profesional de técnicos, guionistas, directores increíbles que hay en Mendoza. Es más, quiero aprovechar este espacio para agradecerles el cariño que nos han brindado y darles un aplauso por su trabajo.