Los traspiés de Elon Musk que ponen en peligro su prestigio

Elon Musk es una de las mentes más brillantes del mundo y se encuentra entre las primeras posiciones en la lista de las personas más ricas del mundo, según la revista Forbes. Sin embargo, desde hace un tiempo su prestigio se ve amenazado por varios problemas que tuvieron sus empresas.

Todo lo que toca el sudafricano se convierte en oro y sin duda tiene una mente muy ágil y más avanzada que el resto de la sociedad. Alcanzar la fama y el éxito lleva mucho tiempo, algunos fracasos y nadie lo sabe mejor que él, pero ahora una suma de errores pone en peligro su reputación.

SpaceX: 40 satélites se estrellaron

En 2002, Elon Musk fundó SpaceX con el objetivo de reducir los costes de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte. En los últimos años ha desarrollado varios vehículos de lanzamiento, la constelación Starlink, la nave de carga Dragon y también ha llevado astronautas a la Estación Espacial Internacional en la Dragon 2.

La compañía tuvo muchos logros como el primer cohete de combustible líquido financiado de forma privada en alcanzar la órbita (Falcon 1 en 2008) y la primera empresa privada en lanzar a órbita y recuperar una nave (Dragon en 2010) y la primera reutilización de un cohete orbital (Falcon 9 en 2017), entre otros.

Sin embargo, hace poco tiempo Elon Musk tuvo que transitar una de los peores momentos de SpaceX: de la flota de 49 minisatélites que lanzaron, 40 de ellos se estrellaron debido a una tormenta geomagnética inducida por el sol.

Estos satélites fueron enviados en el marco del proyecto de red de Internet Starlink y solo 9 de ellos lograron sobrevivir. Desde SpaceX informaron que la situación fue "única" y que esto no afectó a los casi 2000 satélites Starlink que actualmente orbitan la tierra.

Tesla: se rompieron vidrios "irrompibles"

Elon Musk presentó la nueva Cybertruck de Tesla, un auto eléctrico que tiene como característica vidrios irrompibles, o eso creían. En un evento para mostrar la pick-up lanzaron unas bolas pesadas contra los vidrios para mostrar su resistencia y todos se rompieron.

Esto fue un desastre para el magnate y expresó en voz baja "tenemos mucho por hacer". Resulta que cuando hicieron las pruebas golpearon las ventanillas con un martillo que dejaron una grieta invisible, motivo por el que las mismas se rompieron por completo.

Elon Musk donó dinero sin motivos y lo ponen en duda

Elon Musk tiene una gran cantidad de dinero, pero no es una persona que suela donar grandes sumas. Por este motivo llamó la atención que haya donado poco más de US$ 5.700 millones de dólares de sus acciones en Tesla a obras filantrópicas, pero no se conocieron cuáles.

Por otro lado, esta transacción coincidió con el momento en el que debía responder a sus obligaciones fiscales. Cabe destacar que cuando una persona hace donaciones grandes se reduce la factura fiscal, por lo que muchos creen que no fue casualidad.

Esto fue anunciado en la Comisión de Valores de Estados Unidos y también indicaron que lo habría hecho entre el 19 y el 29 de noviembre del 2021. Aún se espera que trascienda cuáles son las causas por las que apuesta Elon Musk, mientras que imagen se sigue desgastando.