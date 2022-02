Cuatro tigres abandonados hace 15 años en un vagón serán rescatados

Una familia de cuatro tigres vivió durante 15 años en un vagón de tren abandonado en la provincia de San Luis. Four Paws es la organización mundial de bienestar animal que está preparando el rescate en estos días.

El drama comenzó cuando un circo ambulante abandonó al macho y a la hembra en 2007. El encargado de estos felinos (que hoy tienen 18 y 15 años, respectivamente) se los dejó al dueño de un campo local para que los cuidara temporalmente, pero nunca regresó. En nuestro país está prohibido tener animales salvajes como propiedad privada y el hombre al que se los dejaron nunca avisó a las autoridades que estaban con él.

“El vagón de tren estuvo sucio con excrementos y restos de carne y huesos durante mucho tiempo, pero afortunadamente ya no es así. Los tigres necesitan moverse, correr, jugar y bañarse. Estar encerrado en un vagón de tren de 75 m² y caminar de un lado a otro durante 15 años no es una vida digna de un tigre. Es seguro que todos esos años en un espacio tan reducido han afectado el bienestar mental y físico de los animales. Ahora tenemos una oportunidad para rescatarlos, y lo haremos”, declaró quien lidera esta misión de recate, el doctor Amir Khalil, veterinario de Four Paws. El vagón se convirtió en un espacio aún más reducido en cuanto que la pareja de felinos tuvo dos hijos.

Dos tigres fueron abandonados y luego tuvieron dos hijos

En 2021, las autoridades de vida silvestre de San Luis notaron las malas condiciones de vida de los tigres en una visita de inspección. Comenzaron a buscar posibles soluciones para estos tigres (que además nunca habían sido esterilizados), teniendo en cuenta que una reubicación local no era posible. Al conocer esta historia, desde Four Paws ofrecieron ayudar a estos animales salvajes: “Al rescatar a estos cuatro tigres en Argentina, les brindamos una vida mejor a ellos y creamos conciencia para que todos los animales en el mundo sean tratados con respeto, empatía y comprensión”, afirma Josef Pfabigan, CEO de Four Paws.

Actualmente, hay alrededor de 3.900 tigres en libertad en todo el mundo. Este bajo número se debe a que el comercio de felinos está en auge por la falta global de regulaciones. Entre los usos que se les da están: convertirlos en mascotas, maltratarlos para el entretenimiento humano en circos o zoológicos, asesinarlos por su piel, pelaje, huesos y dientes.

“Revelar, rescatar, proteger: estos tres verbos definen cómo operamos. Rescatamos animales como estos tigres, y al hacerlo y difundirlo, revelamos problemas sistémicos y deficiencias legales para crear conciencia sobre la importancia de estos problemas. Un ejemplo de este vínculo es nuestra campaña actual Romper el círculo vicioso, que revela que la cría ilegal de grandes felinos es una realidad y un problema. Tales acciones son cruciales para proteger a estas especies vulnerables y, en nuestro mundo altamente conectado, todo esto tiene un impacto en el futuro del planeta”, dice Pfabigan.

El rescate en la Argentina: la primera misión en Sudamérica

“Cada programa y proyecto que llevamos a cabo para revelar el sufrimiento y proteger a los animales es especial, al igual que cada una de nuestras misiones de rescate. Todos nuestros esfuerzos son un aporte para el bienestar animal en todo el mundo. Es fantástico que la primera misión de rescate que realiza Four Paws en Sudamérica se lleve a cabo en Argentina. Yo soy argentina, y sé que hablo por muchos cuando digo que subsanar el mal que se les ha hecho a estos animales es un asunto que me llega al corazón”, dice Luciana D'Abramo, directora de Desarrollo de Four Paws.

El rescate de estos cuatro tigres será, entonces, el puntapié de la presencia activa de Four Paws en Sudamérica. Luciana expresó, además, su agradecimiento “a las autoridades locales y a todos los que hicieron esto posible. Esperamos poder construir sobre estas bases, juntos dar forma al futuro del discurso y la agenda del bienestar animal, mejorando así la vida de tantos animales como sea posible, hoy y en el futuro”.

Santuarios para animales salvajes rescatados

Four Paws tiene oficinas en 14 países, santuarios para animales salvajes en 11 países y ha estado activo en otros tantos, como Siria, Gaza, Pakistán, Sudán y Camboya.

Un felino recién rescatado llega Lionsrock

Uno de sus Santuarios para Grandes Felinos es Lionsrock. Ubicado cerca de Belén, en Sudáfrica, alberga a más de 100 animales, de los cuales la mayoría son grandes felinos rescatados de zoológicos en lugares devastados por la guerra, circos, propiedad privada y la industria de la "cacería enlatada". Los santuarios para grandes felinos maltratados que no pueden ser devueltos a la naturaleza son un hogar para toda la vida y están adecuados según la especie.

Lionsrock ofrece, entre otras cosas, grandes áreas para grupos familiares animales, atención médica y seguridad de los recintos. En este santuario está prohibida la caza, el comercio o la cría de grandes felinos, así como la interacción de los animales salvajes con visitantes.