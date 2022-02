Reclamo al Gobierno porteño por un error que afecta a la movilidad

Recientemente se dio a conocer un tweet que se hizo viral sobre el funcionamiento de la red de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. El hilo corto fue producido por Eric Grosembacher, magister en Políticas Públicas. Su publicación cuenta con más de 4.500 likes, y casi 1.000 retweets.

El joven comienza planteando el problema "¿Notaste que Google Maps y Moovit ya no te dicen cuándo viene el bondi en CABA? Desde el 2/11/21 dejó de funcionar la API de transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, aparentemente, no saben arreglarlo. No se me ocurre un error más boludo y caro. Para cuándo una explicación, la secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad?".

API significa interfaz de programación de aplicaciones y esta, en particular, permite que aplicaciones como Moovit, Waze o Google Maps puedan saber la situación de cada transporte público al momento de esperarlo. El Gobierno de la Ciudad describía esta API como una Plataforma de Datos de Transporte capaz de "proveer datos abiertos de todos los medios de transporte de la Ciudad a todos los vecinos. Con la API Unificada de Transporte podemos acceder fácilmente a estos datos en un formato estandarizado y en tiempo real".

Esta característica era muy utilizada por los pasajeros habituales del transporte en la Ciudad de Buenos Aires ya que permitía saber exactamente dónde estaba el colectivo que uno estaba esperando y ayudaba a calmar aquellos que son más ansiosos.

Los carteles que usaban el sistema predictivo ya no funcionan más

El hilo continúa con un pedido para que la subsecretaría de Políticas Públicas aclare la situación mientras comparte un video antiguo de las redes de BA Innovación publicado en agosto del 2020 mostrando los beneficios que traía este sistema "Acá contaban muy bien para qué servía. Sería interesante que la subsecretaría de Políticas Públicas basadas en Evidencia cuente qué está pasando y haga una búsqueda o concurso abierto si lo que necesitan es un programador".

Noticias Relacionadas Horacio Rodríguez Larreta cruzó fuerte al Gobierno por el traspaso de colectivos

Por último, termina el reclamo destacando la simpleza del pedido y cómo debería funcionar como en cualquier ciudad del mundo. "No estamos pidiendo una nueva línea de subte. Solamente poder estimar cuánto se tarda de un punto a otro, como cualquier otra gran ciudad del mundo. La infraestructura está, no puede ser tan difícil".

Así se ve actualmente la interfaz de Moovit, una de las aplicaciones más utilizadas para saber el tiempo del transporte público

Actualmente, cualquier usuario que quiera utilizar estas aplicaciones antes nombradas llegará a la conclusión de que no se marca el GPS del transporte publico, sino que se muestra la que debería ser la hora de llegada según el calendario con el que cumplen los diferentes transportes. El problema es que este horario es solo estimativo, y no tiene en cuenta problemas recurrentes en la ciudad, como las manifestaciones, cortes, o los accidentes, que, eventualmente, demoran tanto al transporte como a los autos particulares.

Cabe destacar igualmente, que este sistema si funciona en los subtes, donde se tiene un ambiente controlado y pocas estaciones, no como los colectivos, que cuentan con muchas líneas y paradas.

Al momento de ser presentado, en febrero del 2020 la página web de la Ciudad de Buenos Aires escribía esto: "La Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad está capacitando a los conductores profesionales con cursos informativos sobre el uso y funcionamiento del nuevo sistema. Las empresas ahora disponen de un tablero de control que concentra la información del estado del sistema, de la unidad, de la ubicación por GPS y de la próxima parada".