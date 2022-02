Cómo fotografiar tu futuro: las 7 claves para crear la realidad que quieres vivir

Somos criaturas de costumbres, y nuestro pensamiento habitual puede atacarnos fácilmente en bucles negativos. Y, como posiblemente sepas, también sufrimos el efecto de la profecía autocumplida: cuando más fantaseas en negativo, más chances tienes de que así sea la realidad de tu vida.

La visualización creativa te ayuda a liberarte de estos pensamientos repetitivos al centrarte en lo que quieres en el lugar de en lo que no quieres. La idea es que, si piensas en lo que quieres durante el tiempo suficiente, tu subconsciente empieza a trabajar para conseguirlo sin que tú lo hagas.

¿Se puede fotografiar el futuro?

Claro que sí. Puedes anticipar en tu mente imágenes del futuro que deseas conquistar al utilizar diversas técnicas de visualización, que es simplemente un proceso que utiliza el poder de tu imaginación para mejorar tu vida.

Además de todas las ventajas de poder imaginar con todo realismo aquello que aún no ocurrió (y déjame decirte que esto es exactamente igual que cuando fantaseas en negativo, solo que aquí lo estarás haciendo en positivo), visualizar es una técnica que puedes ejercitar por su cuenta o con el apoyo de un profesional capacitado.

Hay muchas maneras de practicar la visualización creativa, y se puede utilizar para cualquier cosa, desde mejorar la confianza en uno mismo y la autoestima hasta aliviar estados emocionales de diversa intensidad.

¿Por qué funciona la visualización creativa? Las neurociencias han estudiado extensamente el poder de la mente en la creación de la realidad, y coinciden en que, si una persona practica lo suficiente, la visualización se convierte en una de las formas eficaces de infundir positividad a tu día centrándose en las cosas que quieres lograr.

Mira lo que hacemos en la infancia cuando jugamos: nos imaginamos un mundo de fantasía, lo recreamos y lo vivimos “como si” fuese realidad. De adultos vamos perdiendo esa capacidad de sentir ese “como si” ya alcanzáramos lo que anhelamos. Esta técnica que explico aquí te permite volver a trazar ese camino que se perdió en el tiempo: tu capacidad de soñar y de concretar lo que quieres aplicando tu poder mental infinito.

7 claves para crear tu nueva realidad

Volviendo a Mike Murdock, “El secreto de tu futuro está disfrazado en tu rutina diaria” ¿Qué significa esto? Que cada acción y cada decisión que tomas en tu día, cuenta; y que, de la potencia de esas acciones apoyadas en tus pensamientos, dependerá la capacidad de llevarlos a la realidad.

Llegados a este punto, aquí va este mensaje para personas escépticas: Es cierto que no todo se resuelve con visualización en la mente; aunque lo que sí es seguro es que si tu imagen mental es permanentemente negativa, jamás conquistarás resultados positivos.

La visualización es una técnica de creación del futuro deseado, agregando un componente de actitud favorable y de acción para que las cosas sucedan. No se trata simplemente de imaginar, sino de diseñar el futuro orientando tus actos diarios en el camino de lo que quieres lograr.

Aquí tienes estos 7 pasos para lograrlo:

Define claramente qué es lo que quieres alcanzar

De la claridad y contundencia depende directamente la posibilidad de lograrlo. Si tu definición es difusa, borrosa o confusa, así será el resultado.

Establece las metas por escrito y diseña tu “Mapa del tesoro” o “Dream board”

Si no las escribes quedarán sólo como un sueño más, y no te comprometerás lo suficiente.

No basta con imaginar, sino con bajarlas a un sistema con el que puedas trabajar en ellas diariamente. Las metas necesitan ser creíbles, tangibles, concretas, específicas, posibles de alcanzar y medibles, para saber si vas en el camino correcto.

Otra técnica es tomar una hoja gigante en blanco, recortar fotografías del estado deseado de los principales aspectos y realizaciones que quieres lograr en cierto tiempo; fotos que sean lo más aproximadas al logro que anhelas. Las recortas y las pegas alrededor de una imagen tuya donde te veas muy feliz y con plenitud.

Coloca este “mapa del tesoro” o “dream board” (tablero de sueños) en un lugar visible, donde lo visualices durante varios minutos cada día; tómale una foto y llévala en tu celular o billetera. Crea estímulos que te acerquen a cada una de esas metas. Por ejemplo, si quieres un auto de tal modelo o marca, empieza a verlos en la calle, averigua en la concesionaria que los vende, investiga en Internet; es decir: haz la puesta en acción.

No te preocupes si no tienes los recursos o ni puedes imaginarte consiguiéndolo: sólo hazlo en positivo y todos los días.

Crea una imagen mental nítida de lo que sí quieres lograr

No te enfoques en lo que no deseas, sino únicamente en lo que sí alcanzarás. La mente subconsciente no distingue la realidad de la fantasía; por lo que si tu fantasía es positiva, es más factible lograr lo que quieres.

La mente, la educación y los condicionamientos culturales nos han llevado a pensar primero en lo que no quieres. En la visualización creativa te invito a dejar este esquema de lado y crear una nueva ruta mental donde veas lo que sí quieres.

Visualiza con todo detalle: ponle colores, sonidos, formas, texturas, aromas, y las emociones que sentirás cuando ya hayas concretado lo que estas imaginando.

Visualiza en presente

Esto significa que, aunque tu meta esté en el futuro, la vivirás hoy como si ya la tuvieses en tus manos y estés disfrutando de esa experiencia.

Hay una gran diferencia entre observarla muy adelante en el tiempo, a “traerla” rápidamente frente a ti, y, es más: sentir que te sumerges ahora mismo en esa experiencia, como si ya la estuvieses viviendo.

Este aspecto es crucial para conectar la visualización mental en positivo (formada principalmente en tu mente subconsciente, que es la que encierra las emociones y sentimientos) con una sensación interna de que ya la estás haciendo realidad.

Invierte tiempo en soñar despierto

Cada día toma tiempo para visualizar con constancia y dedicación. Estás adquiriendo un hábito que va al revés de tu sistema habitual de creencias, por lo que llevará cierto tiempo hasta que lo conviertas en un estilo de vida.

La sugerencia es que trabajes al menos 15 minutos por día para lograr concretar tu fotografía del futuro. Medita, reflexiona, imagina mentalmente tu foto de la visualización con todo detalle, observa tu mapa del tesoro, dedícate a ello.

Usa la creatividad para encontrar atajos que te acerquen a tu meta

Si quieres abrir la puerta de tus sueños, debes “patear la pelota” hacia ese arco: no hagas todo lo contrario. La creatividad es la que te ayudará a marcar esa línea imaginaria para tener más precisión.

Más ideas para inspirarte: indaga, investiga, busca tu coach, mentores o lo que necesites. Lee continuamente, acércate a la experiencia que quieres vivir de todas las formas posibles. Hazlo un estilo de vida y verás cómo aparecen las señales que te indicarán que vas por el camino correcto.

Ten perseverancia y disciplina

Los resultados no llegan porque sí. No es sólo visualizarlos sino, como te comenté más arriba, ponerlos en acción desde donde estás ahora mismo, siempre en dirección a la meta.

Cuando decaigas, sigue adelante, aunque no sepas por dónde ni cómo: la ínfima de las acciones es más positiva que la inacción.

Si te estancas, sigues.

Si te caes, te levantas.

Si dudas, acciona, aunque te equivoques y debas corregir el rumbo.

Estas siete claves son más que eso: son siete llaves que abren las posibilidades de fotografiar tu futuro, trayéndolo al presente en forma vívida. Es una foto que no se decolora con el tiempo, que se impregna de tu emoción positiva y que te da la fuerza y la decisión para avanzar en esa conquista de lo que quieres hacer realidad en tu vida.

