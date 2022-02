Se reunió con su cita de Tinder y la esperó disfrazado de Batman

Una mujer fue a la casa de su cita de Tinder y el hombre estaba disfrazado de Batman. El "caballero de la noche" no bajo a abrirle y le pidió subir directamente a su departamento.

Mariana conoció a Gonzalo por Tinder. “Hablamos como una semana y me invitó a la casa. La verdad es que me encantó su perfil. Me contó dónde trabajaba, lo que hacía. Supuse que todo iba a estar bien, pero no fue así”, explicó la joven a TN.

Al momento de llegar al edificio donde el hombre vivía, este le pidió que subiera directamente. “¿Sabés qué? Va a ser más fácil si subís directo porque tengo la comida en el horno. Y mi miedo es que se me queme la carne”, dijo él a través del portero eléctrico.

La joven ingresó y subió al ascensor. “Empiezo recordar detalles ahora. Cuando bajé sentí el olor a comida y tuve esa sensación que la iba a pasar bien. Pero esa idea se me derrumbó cuando abrí la puerta”, contó Mariana a TN.

Mariana decidió no dar su identidad por temor a que el hombre se reconociera en la historia.

“Es que toqué el timbre, esperé otros pocos segundos y apareció. Estaba disfrazado de Batman, con la máscara incluida. Se la sacó solo para saludarme y volvió a ponérsela”, indicó.

Mariana contó que apenas lo vio le dijo: "¿Querés que sea tu batichica?" y explicó que quedó "con la boca abierta, con ganas de reírme pero sorprendida".

"Batman" le cocinó un vacío con papas españolas, puso dos copas sobre la mesa y abrió un vino tinto. “Hizo todo eso sin quitarse la máscara”, dijo Mariana a Todo Noticias.

“Me senté en la mesa y seguía así. No me daba para sacarle una foto porque lo iba a notar. Luego cenamos, él continuaba en su juego. Me dijo si me quería quedar, pero le respondí que era tardísimo y me tenía que ir. Ahí se sacó la máscara y nos reímos los dos. Sinceramente nunca supe cuál era su morbo”, agregó.

Mariana completó: “Me quedé porque soy de conocer a las personas. Claramente no tuvimos intimidad. Cuando me abrió la puerta y abrí la boca, esa fue mi expresión. Él me devolvió una sonrisa sin mostrar los dientes. Charlamos, hablamos, pero sabía que no iba a tener sexo con una persona que estaba disfrazada de Batman en la primera cita”.