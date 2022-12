Mundial y brujería: el riesgo de la energía oscura y el karma que siempre vuelve

Estando a mitad de camino del Mundial Qatar 2022, podríamos asegurar que es el mundial con más magia de la historia. Si bien el hincha argentino tiene miles de cábalas, le reza a todos los santos y eventos como el mundial potencian este tipo de rituales, el concepto de brujas se ha popularizado durante el Mundial Qatar 2022 y empezamos a ver prácticas mágicas en otros países del mundo dependiendo su cultura, aunque esto no es nada nuevo.

En 1978 Mario Alberto Kempes comentó: "Tres semanas antes del mundial, tuve una lesión en la rodilla. Me querían operar. Fui a un curandero. Me apretó y me hizo ver las estrellas. A los cuatro días me dijo que vaya a entrenar. Me puse esa cinta. Dejó de doler. La usé hasta que dejé de jugar".

Mario Alberto Kempes, 1978

Antes de que comience el Mundial Qatar 2022 también se conoció la noticia de que Senegal utilizaría brujos para sanar a Sadio Mané aunque no se produjo el milagro y se perdió la copa del mundo.

Antes del partido de octavos entre Argentina y Australia, un periódico australiano pidió hacer un muñeco vudú de Messi y clavarle alfileres para ganarle. Pero parece que las brujas argentinas se hicieron presentes otra vez y estuvieron protegiendo desde el plano energético al capitán de la selección.

Durante el partido contra Polonia también fueron tendencia en Twitter las brujas argentinas donde "congelaron" al arquero polaco y parece que curaron el mal de ojo de nuestros jugadores. En un país sumamente dividido, eventos como el mundial nos vuelven a unir como nación y todos volcamos nuestras energías en nuestra selección. En un país lleno de rituales, la gente comienza a creer en las brujas y también les pide su ayuda para seguir pasando de ronda. Pero veamos de dónde viene el concepto de brujas y si existe algún tipo de peligro con estas prácticas.

Congelaron al arquero polaco

Martina Nievas es médium, astróloga y tarotista, toda una bruja, y nos cuenta que esto no es nada nuevo. Tal vez la sociedad está comenzando a creer en este tipo de prácticas.

-¿Qué entendemos por brujas y hasta dónde nos remontamos en la historia para hablar de esto?

-Creo que podemos definir como bruja a cualquier persona que trabaje con la energía. Se le pusieron diferentes nombres a personas que siempre trabajaron con la energía. Estaban las druidas, los oráculos de Delfos. Están los chamanes que también son brujos de otras culturas. Pero la idea de bruja como la que vuela con la escoba nace bien fuerte en la época de la inquisición, alrededor del 1400 y 1600, en la Edad media. Nos podemos ubicar en la parte final de la inquisición. en el momento en el que la iglesia empieza a tener un poder más político y se empiezan a configurar las ideas de Estado-nación y se va dejando atrás la idea de feudos. Cuando el catolicismo empieza a ir de la mano de la política se empieza a hacer una bajada de línea muy fuerte para ponerle nombre católicos a las cosas que antes se nombraban de otra forma. Entonces la concepción de bruja empieza a ser peyorativa. Una bruja que come niños, es fea, asusta y es mujer se acuña bien en esa parte de la historia. La figura del diablo aparece en paralelo con la de la bruja. También las brujas siempre eran mujeres, entonces a partir de ahí se empieza a decir brujas como algo peyorativo. Todo lo que se construye después de eso tiene ese tinte. De hecho conocemos a Merlín que era un brujo y era un viejito copado para nosotros. Tiene que ver también con la construcción del patriarcado.

Ahora nos es difícil posicionarnos en ese momento, pero se vivía el mundo de otra forma, había otra cosmovisión y otra forma de percibir a dios y la naturaleza. Había muchas pestes, hambrunas. El hombre era el que iba a trabajar y la mujer se quedaba en la casa haciendo tareas como ir a juntar plantas. Entonces ahí se empieza a construir un saber sobre las plantas que tocaste. Una de las plantas de las brujas era la belladona que tiene propiedades alucinógenas y es tóxica en grandes cantidades. Con estas plantas hacían brebajes para las miles de enfermedades que había en esa época.

-¿Por qué ahora se está volviendo a hablar de las brujas?

Tiene diferentes aristas. Una de ellas es la parte socio política, en donde las disidencias cada vez tienen más fuerza, en donde los movimientos emancipatorios desde los 60 hacen notar quiénes son los grupos oprimidos. En 2018 con el movimiento Ni una Menos había carteles que decían “Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar”, hay algo ahí de las mujeres que sobreviven. El feminismo es un punto muy importante desde el empoderamiento y resignificación de la palabra bruja. Por otro lado está la parte astrológica con Júpiter transitando Piscis y en un momento con Plutón en Capricornio. Plutón desecha todo lo que ya no funciona y Capricornio tiene que ver con las jerarquías y el poder, estamos viendo cómo el patriarcado está empezando a caer de a poco. Con Júpiter que es el planeta de la expansión que está en Piscis que es el signo de la magia, estamos viendo que todo esto se está volviendo mainstream.

-¿Cómo analizás esta simbiosis que está habiendo entre el mundial y la brujería?

-Es un mundial post pandemia y Argentina en su carta natal tiene algo súper místico y se ve con el Diego, con Gilda, con Rodrigo, que pasan a ser medio semi dioses, el Gauchito Gil. Dentro de la identidad argentina hay mucho misticismo, tenemos miles de cábalas en el fútbol. Además, en la pandemia mucha gente comenzó a reconocer la importancia de lo energético de las emociones y los pensamientos y también hubo una apertura a la astrología, tarot, reiki, etc. Ya no son temas tan raros como antes, sino que todos conocen a alguien que hizo algo de esto. Ahora en medio del Covid, Cristina vs. Macri, el tiro a CFK, todo un quilombo, no hay plata, crisis, estamos muy polarizados en nuestra sociedad y aparece algo como el Mundial que nos está tratando de unir y es fácil subir a eso porque es lindo como se siente te guste el fútbol o no. Entonces creo que nos estamos uniendo en un momento de la historia en donde lo energético ya no es tan raro. Está bien prender una vela y pedir por la selección. Pero no creo que sea solo por el fútbol sino más bien por lo que significa el fútbol en Argentina.

-¿Y está bien congelar el nombre del rival o hacer un muñeco vudú del rival?

-No sé qué está bien y qué está mal. Pero creo que con la emergencia de estas cosas también tenemos que pensar la ética de todo esto, cómo vamos a usar la parte energética. Qué tipos de magias hay y para qué la vamos a usar, si para controlar la energía de otro o para proteger la tuya, etc. Sacando qué está bien y qué está mal me parece que no está tan bueno usar la magia como se venía usando en veces anteriores y ahí aparece porqué tanta gente le tenía miedo a las brujas. Se puede usar para amarrar a alguien. Los amarres, san la muerte, todas esas cosas oscuras sí existen y funcionan. Pero también hay otras que funcionan, entonces uno elige dentro de qué plano quiere moverse y no está ni bien ni mal, solo que habla del estado de consciencia. Ahí entra más la espiritualidad, que no es lo mismo, que es como darte cuenta que está todo conectado. En el fondo hay que preguntarse qué estás queriendo controlar con el uso de la magia. Me parece que hay que usar la magia con responsabilidad e información.

-¿Hay peligro detrás de un muñeco vudú o esas prácticas oscuras?

-La magia negra trabaja en el plano más denso de las cosas y es la que más rápido funciona. Funciona pero todo genera karma, todo tiene una consecuencia. El karma no es malo, es una consecuencia que existe en el plano material y físico. Entonces si la gente quiere congelar a los jugadores que lo haga pero sabiendo lo que están haciendo, eligiéndolo. Creo que la gente no sabe eso y los que incitan a congelar no dicen todo. El consentimiento me parece algo clave porque con el feminismo me parece que entendimos esto de no me podés tocar el cuerpo si yo no te digo que me lo podés tocar. Bueno por qué no lo extendemos también al plano energético. Como poder manipular la energía de alguien, se puede. No sé si debemos, eso es lo que quiero que nos preguntemos colectivamente.

-¿Qué te genera que se empiece a hablar de estas prácticas mágicas?

-Por un lado me alegra que esté sucediendo esto porque quiere decir que la gente está consciente del plano energético y está bueno que nos una como nación y como identidad, pero también me parece que está bueno entender que somos todos de un mundo, no perder la unidad. Está bueno la unidad que está generando en Argentina, pero ¿Por qué estamos queriendo lastimar la rodilla de otras personas? Todo esto indica que está pasando algo. Estamos teniendo un despertar y me parece genial que con el mundial vengan los varones también a todo este mundo mágico y no quede reducido solo a algo de mujeres. Los brujos siempre existieron también.

*Martina Nievas (@sirianmart) es astróloga, médium y tarotista.