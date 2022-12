Mendoza ya tiene una Ley para reforzar la alfabetización

Una vez que miles de alumnos mendocinos regresen a las aulas el lunes 27 de febrero, el sistema educativo deberá reforzar sus estrategias y redoblar esfuerzos para dar cumplimiento definitivo a la Ley que ya fue aprobada en la Legislatura Provincial y que establece la aplicación del Plan Estratégico de Alfabetización (PEA), cuyo objetivo, según el gobierno escolar, consiste en lograr que todos los niños y niñas cuenten con habilidades relacionadas a la comprensión lectora, de manera que les sea posible lograr un mayor rendimiento académico. Este miércoles al mediodía, en las vísperas del fin de semana XL y cuando ya en una gran cantidad de colegios las familias han comenzado a dejar de enviar a sus hijos a clase, fue el propio gobernador Rodolfo Suárez quien a través de su cuenta de Twitter anunció la aprobación definitiva del proyecto que hasta hace unos días contaba con media sanción en la Cámara de Senadores.

"Con gran consenso legislativo, el Plan Estratégico de Alfabetización de Mendoza hoy se convirtió en Ley, una iniciativa que nació de la comunidad educativa", expresó en su comunicado el Gobernador al dar cuenta de este programa como una herramienta que colaborará a mejorar la calidad de la educación en Mendoza, garantizando el derecho fundamental a la alfabetización.

Entre los lineamientos planteados por el director general de escuelas José Thomas para presentar el plan que buscará de ahora en más promover y reforzar los espacios de formación para niños y niñas que necesiten mejorar su aprendizaje, aparece la necesidad de aplicar políticas que se sostengan a través del tiempo con la finalidad de mejorar la enseñanza. Un presupuesto asignado a este fin y la rendición de cuentas como así también el seguimiento sobre el ritmo que los alumnos presentan a la hora de incorporar saberes básicos, son los ejes de este plan. “El plan es muy claro: aquellos que no lleguen a cumplir con el proceso esperado tendrán recursos específicos con políticas remediales tanto grupales o individuales. No es lo mismo que un chico aprenda a leer en tercero que en sexto grado”, había dicho el titular de la DGE tras la aprobación en la Cámara de Senadores, el martes 22 de noviembre.

La aprobación de Diputados que transformó el proyecto en Ley, fue unánime hoy en la Legislatura: tuvo 34 votos a favor y ninguno en contra. “La comprensión lectora que hace falta hoy para atravesar la escuela secundaria no es la misma que se requería hace 70 años, cuando los chicos terminaban la primaria, no era obligatoria la secundaria. Hoy la capacidad lectora que se requiere es más alta. Hace más de 20 años que en los exámenes de la Unesco y de diversos programas, los índices de comprensión lectora son bajos. No es un dato nuevo, es complejo”, sostuvo Thomas días atrás al defender el proyecto que fue cuestionado por los especialistas en educación.

Docentes, expertos en alfabetización y educación expresaron semanas atrás que la puesta en marcha de una estrategia de esta magnitud debería haberlos convocado, de manera de poder realizar mejoras en el escrito y profundizar así en las herramientas necesarias para establecer el "cómo" se llevaría a la práctica la estrategia con la cual se establecería la matriz de base para mejorar la enseñanza de la lecto-escritura desde edades tempranas.

Todo, viene a ubicarse en el contexto de un país con altos niveles de fracaso escolar y en el cual las pruebas Aprender demostraron que hoy los niños y niñas llegan a la secundaria con una formación deficiente a la hora de demostrar conocimientos básicos para la vida, como leer de manera fluida, interpretar un texto, comprender consignas y plantear secuencias de la vida con la adecuada coherencia. De hecho, aseguran en las escuelas y se sostiene en las investigaciones efectuadas por especialistas en educación, los niños y niñas de Argentina (y Mendoza en particular) están llegando a tercer grado a más sin haber aprendido a leer y escribir.