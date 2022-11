El impacto que tendrá el plan de alfabetización en la educación mendocina

José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas de Mendoza conversó con MDZ Radio sobre el Plan Estratégico de Alfabetización de Mendoza (PEAM) que ya cuenta con media sanción en el Senado desde este martes. La iniciativa busca priorizar la alfabetización en alumnos.

“El martes tuvo media sanción del Senado, ya se hicieron comisiones mixtas entre diputados y senadores. Logramos la media sanción por unanimidad. Es un paso importante de consenso en una ley que viene a garantizar un derecho que en la Argentina no se cumple. Hay una profunda brecha entre los niveles socioeconómicos", argumentó Thomas.

El Director General de Escuelas explicó que uno de los cambios más profundos es el establecimiento de un plan estratégico de alfabetización que exige presupuesto, rendición de cuentas, medición de cómo están los chicos y planes de mejora para quienes no lleguen a lo esperado. “El plan es muy claro: aquellos que no lleguen a cumplir con el proceso esperado tendrán recursos específicos con políticas remediales tanto grupales o individuales. No es lo mismo que un chico aprenda a leer en tercero que en sexto grado”, dijo.

“La comprensión lectora que hace falta hoy para atravesar la escuela secundaria no es la misma que se requería hace 70 años, cuando los chicos terminaban la primaria, no era obligatoria la secundaria. Hoy la capacidad lectora que se requiere es más alta. Hace más de 20 años que en los exámenes de la Unesco y de diversos programas, los índices de comprensión lectora son bajos. No es un dato nuevo, es complejo”, agregó.

En este sentido, Thomas destacó que la ley focaliza el problema dónde está: “Vamos a ese porcentaje de chicos que no tienen comprensión lectora que se encuentra en la primera parte de la primaria”.

Con respecto a la falta de debate que algunos docentes apuntan en cuanto a dicha ley dijo: “Hace 7 años que se empezó con una política de alfabetización junto con la investigadora Ana María Borzone, que hoy tiene recursos remediales en la extensión de la jornada, que tiene censo de comprensión lectora, entre otras cuestiones. Hoy estamos teniendo resultados positivos. Hemos realizado varias jornadas de formación donde participan los docentes”.

"Para este proyecto recorrí todas las regionales y hablé con todos los supervisores de primaria sobre este plan, para donde iba, que les parecía y cómo tenía que ser", argumentó.

Finalmente concluyó: “Esto es un buen ejemplo de las políticas que se sostienen en el tiempo, que cambian paradigmas y que focalizan en problemas”.