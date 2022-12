Cuántos turistas argentinos esperan en Uruguay este verano

En Uruguay se preparan para vivir otra temporada turística con pocos argentinos. La crisis económica y un dólar que sigue en alza le ponen un “cepo” a la cantidad de viajeros que estén dispuestos a cruzar el Río de la Plata para disfrutar las playas de toda la costa del país vecino, especialmente, las de Punta del Este.

Según estimaciones del gobierno uruguayo, la llegada de turistas argentinos va a ser limitada y se concentrará en un público de alto poder adquisitivo.

Medido en dólares, Uruguay es un destino caro y eso desalienta al sectores de la clase media argentina que acostumbraban a veranear en ese país.

“Contra el tipo de cambio no podemos luchar” dijo a MDZ el subsecretario de Turismo uruguayo, Remo Monzeglio.

El funcionario estimó que, a igual que el verano pasado, la llegada de argentinos va a ser limitada y que provendrán de sectores de clase alta o media alta. “Nos va a faltar publico de niveles medios. Eso no se va a sentir tanto en Punta del Este sino en otros balnearios de nuestra costa”, agregó.

El principal problema no se concentra tanto en el valor de los hoteles o de inmuebles para alquilar, ya que los precios en la costa atlántica tienen niveles similares a los de muchos lugares de Uruguay. Esto se debe a que por el encarecimiento de los viajes al exterior, por la excesiva carga impositiva, muchos argentinos no tengan otra opción que veranear en el país, lo que genera una demanda que impulsa los precios internos como consecuencia de tener un público cautivo.

La diferencia de costo se encuentra en el día a día ya que todo lo referido a rubros como comidas, combustible y esparcimiento son más caros en el país vecino.

“Hay muchos argentinos que se han radicado y ya no vendrán como turistas porque viven en el país. También hay una elite que va a venir como otros años, pero no esperamos un turismo mamsivo como en otras temporadas” explicó el funcionario.

De todas maneras, la expectativa por la temporada es muy buena y eso se percibe por el alto nivel de ocupación hotelera en los últimos fines de semana largos como por el nivel de reservas para el verano. Uruguay apuesta, en parte, a cubrir con turistas brasileños y de otros países la falta de argentinos.

Para la temporada “superalta” – que va del 28 de diciembre al 15 de enero – la demanda es muy fuerte. También espera que sea récord de los últimos ocho años la llegada de cruceros.

Aunque hay expectativa por la mayor afluencia de brasileños, va a ser complicado compensar los números. Tradicionalmente, por cada cinco argentinos que llegaban al país lo hacía un brasileño.

Juega a favor de Uruguay que, a diferencia de la temporada pasada, el coronavirus no es un problema. En el verano 2021/2022 se había desatado en el país una fuerte ola de contagios que alejó a muchos turistas, especialmente de Brasil. Es por eso que apunta a que la temporada, en general, sea mejor que la pasada.

También se percibe un cambio de hábito de los turistas ya que, años atrás, las reservas para el verano se comenzaban a hacer desde abril, mientras que ahora creció la demanda más sobre la fecha.