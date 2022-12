La inédita encuesta que muestra las preferencias de los argentinos a la hora de ser solidarios

Un inédito proyecto focalizado en obtener una "radiografía" sobre la tendencia de los argentinos a la hora de realizar donaciones, derivar dinero a diferentes causas y colaborar con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), dejó al descubierto cuáles fueron las preferencias según cada temática y el nivel de confiabilidad en las entidades sin fines de lucro. El trabajo, que se realizó a nivel Nacional y de manera colaborativa entre Qendar, VOICES! y la Universidad de San Andrés, se denominó “Cultura de Dar”, una iniciativa que desde su título busca transmitir mensajes de sensibilización y concientización en relación con la idea de sumar acciones positivas en un contexto de crisis.

El estudio de opinión pública incluyó se realizó mediante una encuesta que fue respondida por 1.229 personas en formato on line. Entre las preguntas, los/las participantes respondieron temas relacionados a las donaciones de dinero, de manera que luego sea posible accionar en materia de concientización sobre el impacto que tiene en la sociedad colaborar con acciones solidarias. Entre las conclusiones, por ejemplo, se arribó en detalles como la confianza que existe respecto de las gestiones de las distintas organizaciones civiles en Argentina. "La confianza en ONGs entre los argentinos está dividida: 4 de cada 10 confían en estas organizaciones y 5 de 10 no confían. En los últimos años se detecta una baja en la imagen de las ONGs. La confianza crece significativamente entre donantes", detalla el texto que fue compartido por Cultura de Dar.

Las temáticas relacionadas al hambre y la pobreza en Argentina fueron las que más movilizaron a la población en 2022.

Hoy, 22% de los argentinos señala donar dinero a organizaciones de la sociedad civil (OSCs). Y 13% indica que lo hace de manera mensual. Aunque se detecta una leve suba en el porcentaje de personas que realizan donaciones de dinero a OSCs, la práctica sigue siendo muy minoritaria. La mayoría de los donantes se muestran satisfechos con su experiencia de donación. En tanto que una minoría significativa (tres de cada diez) considera que donar dinero "es sólo para ricos".

Menor nivel de confianza

De la novedosa encuesta también se desprenden otros datos. Por ejemplo, el estudio indica que siete de cada diez personas que respondieron la encuesta, manifestaron que quienes donan dinero "no deberían comentarlo con otros". "Esta opinión convive con otras que sí apoyan el trasmitir y sensibilizar a otros contando lo que hacen. Entre jóvenes se privilegia el efecto contagio" se detalla en el estudio que además destaca que "las OSCs no están llegando con sus pedidos de fondos a suficiente gente: Tres cuartas partes de los encuestados declaran no haber recibido solicitudes de donación de dinero".

Entre el total de personas que respondieron el cuestionario, surgió además que seis de cada diez elige donar siempre a la misma entidad, en tanto que una amenaza creciente, está relacionada al nivel de confiabilidad en estas entidades: mientras que en 2015 y 2016 58% de las personas confiaba en las organizaciones civiles y la manera de administrar sus fondos, ese porcentaje bajó a 46% en 2020 y a 39% en este año que culmina. Las causas que más movilizaron a los argentinos para ser solidarios en este año, fueron las relacionadas a paliar el hambre, colaborar con causas relacionadas a la salud como así también al cuidado de animales y a personas en situación de calle.