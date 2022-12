Cómo funcionarán los servicios el 31 de diciembre y el 1 de enero en Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) informó cómo será el cronograma de servicios públicos para este fin de semana. Los mismos se verán afectados por los festejos de fin de año y del inicio de 2023.

En el informe, se incluyen los servicios de ambulancia, cementerios, museos, y oficinas de la administración pública. Además, se ven afectados distintos servicios de transporte público de la Ciudad.

En cuanto a la salud, los hospitales funcionarán bajo el sistema de guardias, con asistencia del SAME y de las Unidades Febriles de Urgencia. Al mismo tiempo, los centros de testeos con atención específica permanecerán abiertos, mientras que los vacunatorios no.

Los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, como el Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionarán, ambos días, de 9 a 12 horas, con recepción del último trámite a las 11 y el inicio de la última cremación a las 11.30.

Las oficinas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, sedes comunales y Registro Civil permanecerán cerrados. Lo único que estará operativo es la guardia de defunciones del Registro Civil, entre las 8 y las 12.30.

Mientras que el 31 no habrá recolección de residuos, por lo que se pide evitar sacar la basura, el domingo funcionará de manera habitual. Además, el estacionamiento estará permitido en las avenidas y calles donde no se permite los días hábiles de 7 a 21 horas, mientras que las que tienen prohibido estacionar las 24 horas, se mantendrán bajo ese régimen. El estacionamiento medido, no tendrá vigencia.

En lo que respecta al transporte público de la ciudad, subtes y premetro funcionarán desde las 6 el sábado y desde las 8 el domingo. Las excepciones serán la línea A y D, que continúan con obras e iniciarán a operar media hora más tarde. Los servicios de Ecobici funcionarán sin verse afectados por el feriado.

En cuanto a los automovilistas y quienes quieran sacar el registro, los peajes funcionarán con normalidad y con horarios de fin de semana. El registro de licencias para conducir, la pista de aprendizaje, las plantas encargadas de la Verificación Técnica Vehicular y la Dirección General de Infracciones permanecerán cerradas.

Las reservas ecológicas Lago Lugano, Costanera Sur y Ciudad Universitaria Costanera Norte permanecerán cerradas, al igual que el Jardín Botánico Carlos Thays y el Ecoparque (ex Zoológico). Así también lo harán los museos y bibliotecas públicas. Los teatros dependientes del GCBA (Complejo Teatral de Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, Centro Cultural 25 de Mayo, Centro Cultural Recoleta, Teatro Colón y Usina del Arte) permanecerán cerrados.

Los servicios de asistencia al ciudadano, como Policía, Bomberos, Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias mantendrán sus guardias activas las 24 horas.