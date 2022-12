El Obelisco se tiñó de celeste y blanco con un festejo cosmopolita

La zona del Obelisco se convirtió en el punto central de los festejos por el triunfo de la selección argentina frente a Australia en el Mundial de Qatar, donde miles de personas se congregaban en una fiesta que mezclaba euforia y emoción con un sentimiento de esperanza frente al avance de la Scaloneta en los próximos encuentros.

El carácter cosmopolita de la Ciudad de Buenos Aires le daba al festejo un carácter particular, con decenas de extranjeros que se sumaron a la fiesta que copaba la Plaza de la República y la Avenida Corrientes. Como el caso de este ciudadano peruano, que según le contó a MDZ se sumó a la hinchada por el Seleccionado argentino debido a que ese país no participa en el Mundial por no haber clasificado tras perder, justamente, ante Australia en un repechaje. Lo mismo que una pareja de colombianos que se sumó a los festejos por la Argentina.



Tras el triunfo 2-1 frente a los australianos, miles de argentinos se volcaron a las calles con banderas y camisetas para celebrar y alentar a la selección liderada por Lionel Messi, que enfrentará el viernes a Países Bajos en cuartos de final.

El vibrante contexto mixturaba personas de todas las edades que se fusionaron en una fiesta colectiva que se extendía bajo la caída del sol, en una tarde con un clima que acompañó durante toda la jornada.

La emoción también invadió a fanáticos que alientan a la Selección desde toda su vida, como estos dos amigos que, en diálogo con MDZ, se animaron a aventurar un triunfo de la Argentina en el próximo partido ante Países Bajos el próximo viernes.

No faltaron quienes aprovecharon la multitudinaria convocatoria para ofrecer camisetas de la Selección a $2500, y sándwiches de milanesa con tomate y lechuga a $400.