Detienen a enfermero que violó, embarazó a una discapacitada y huyo a la selva misionera

Un enfermero fue detenido en la frontera de Misiones acusado de haber violado a una joven discapacitada de 34 años dentro del Hogar Proyecto de Vida de la localidad de Moreno. Erika tiene autismo y está en silla de ruedas, desde hace años, por una enfermedad que provoca distrofia muscular. Su mamá, Clara Martínez, descubrió en julio luego de una ecografía que Erika tenía un embarazo de 16 semanas de gestación producto del abuso sexual. Erika tuvo que someterse a una interrupción del embarazo.

El fiscal de Moreno, Gabriel Lopez, a cargo de la investigación, ordenó extraer muestras de ADN del feto y compararlas con un universo de 25 personas de sexo masculino que prestaban tareas dentro del Hogar Proyecto de Vida de Moreno y que mantenían vínculo diario con Erika.

Así, la Asesoría Pericial de La Plata dio a conocer en los últimos días que había “una probabilidad de 99,99 por ciento de un vínculo biológico entre el feto y el enfermero Daniel Celso Núñez”.

El desenlace

Con ese informe clave, pidieron la detención inmediata del imputado. “Aprovechando la nocturnidad, su situación de encontrase encargado de la guarda y las ausencias momentáneas de sus compañeros de turno, es que al menos en una oportunidad abusó sexualmente de Erika”, concluyó el fiscal López en el pedido de detención del enfermero.

La División Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo la noche del martes al enfermero acusado de violación. Lo encontró viviendo en una carpa improvisada ubicada en pleno monte misionero a pocos metros de la frontera con Brasil. La colaboración de la Policía Provincial de Misiones fue clave para poder llegar hasta lugar donde se refugiaba el Daniel Nuñez. La División Brigada de San Pedro, de la provincia de Misiones ya había detectado los movimientos del imputado en la zona fronteriza.

El enfermero Núñez no se opuso a la extracción de ADN dispuesta por la Fiscalía de Moreno. Pero, misteriosamente, a las pocas semanas de ordenada la medida, renunció al Hogar Proyecto de Vida. El repentino abandono laboral despertó las sospechas de los investigadores y ordenaron seguirlo. “Cruzaba la frontera y volvía. Se había instalado en Misiones pero nos sorprendió muchísimo que estuviera en una carpa”, contó uno de los investigadores.

Núñez está imputado “por abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse de una persona encargada de la guarda”. Y se espera que el próximo sábado ya sea trasladado a la Fiscalía de Moreno para ser indagado.

Erika estaba en el Hogar Proyecto de Vida desde hace 18 años cuando ocurrió el abuso sexual. “Mi hija no puede quedar embarazada porque no está en condiciones de dar consentimiento de nada, mucho menos de una relación sexual. Lo que sucedió fue un abuso”, declaró horrorizada la mamá de Erika Clara en aquél entonces. Hoy, la joven de 34 años ya no está más en esa institución de la localidad de Moreno donde sucedió la violación.