Cómo hacer una buena VTV, pero del alma...

Qué es lo que no propusimos a realizar en este año, llegamos a cumplir los objetivos, nos quedó algo pendiente. Este balance nos va a permitir enfocarnos en aquello que no pudimos lograr, y renovar fuerzas para nuevas metas o terminar de cumplir aquellas que no alcanzamos. Es un tiempo nuevo, y nada es nuevo si uno lo vive con viejas actitudes.

No nos olvidemos de que el tiempo es un recurso no renovable, si miramos atrás, que sea para cerrar los asuntos que nos quedaron pendientes. Tal vez decir lo que callamos durante mucho tiempo, comenzar a hacernos cargo de nuestros errores, pedir perdón, reconocer lo recibido y dar gracias por ello, y sobre todo dejar ir aquello que ya no es, ni será.

Debemos enfocarnos en metas reales para el próximo año, conociendo nuestras limitaciones, buscar las oportunidades y no

esperarlas, aprovechar el tiempo. Recapacitar en los errores cometidos, y si no podemos, buscar ayuda, porque amigo, amiga, dejarse ayudar es un antídoto para vencer nuestra omnipotencia, salir a conquistar este tiempo nuevo, sea un nuevo trabajo, un amor, o a afrontar nuevos desafíos, etc.

No es fácil, seguramente que deberemos trabajar muy duro, sobre todo darnos cuenta de los errores cometidos y empezar de nuevo, teniendo fe, no rendirnos, y jamás perder la esperanza. Salir a buscar la vida y no esperar en nuestra zona de confort, no

olvidarnos que el verdadero tiempo es ahora. La falta de fe en nosotros mismos, nuestros miedos y nuestra inseguridad, el pensar que tenemos la vaca atada, no nos permite conseguir nuevos éxitos, y también nos hace renunciar a nuestros objetivos, a nuestros anhelos a nuestros sueños. Comenzar este nuevo tiempo, en todo lo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida y la de los demás, siendo solidarios, ayudando a quien lo necesite, abriendo nuestra sensibilidad y nuestra conciencia.

Te pregunto:

¿Se cumplieron algunos de los objetivos, que te habías propuesto?

¿Cuáles fueron los errores cometidos y que no debería volver a cometer?

¿Cuáles son los próximos objetivos que quisiera conseguir, están dentro de mis posibilidades?

Hacer un balance del año, creo que es por el bien de nuestra salud esencial, y por amor a nosotros mismos… Se me ocurrió dejar un bello poema para acompañar este balance anual, espero les guste, hasta donde yo sé hay diferencias en su autoría…

El triunfador

Ha triunfado en la vida quien ha vivido bien.

Reído a menudo y amado mucho.

Quien se ha ganado el respeto de los hombres y mujeres inteligentes,

la confianza de las mujeres puras y el amor de los niños.

Quien ha cumplido con su deber y realizado su tarea.

Quien deja el mundo mejorado,

ya sea por el injerto que perfecciona la flor,

la salvación de un alma o el poema sin tacha.

Quien buscó lo mejor que había en los demás y les dio lo mejor que tenía.

Ha triunfado aquel o aquella cuya vida ha sido una inspiración,

aquel o aquella, cuyo recuerdo será una bendición.

“Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja.” Lin Yutang

Muchas felicidades, buena vida y hasta la próxima.

* Carlos Daniel Tantucci - Consultor psicológico. Productor y conductor del Programa “Compartiendo Vida”, por FM "PARROQUIAL" 105.1

