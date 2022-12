El divertido reclamo viral del Kun Agüero a Lionel Messi

Desde el comienzo de sus carreras, Lionel Messi y Sergio "Kun" Agüero forjaron una gran amistad que dura hasta el día de hoy. Es que ambos compartieron la gloria obtenida en el Mundial Sub 20 de 2005. A partir de entonces, ambos jugadores han sido muy unidos y hasta han compartido la habitación durante las concentraciones de la Selección argentina durante varios años.

Sergio "Kun" Agüero quedó afuera del fútbol por un problema en el corazón y no pudo ser parte del plantel de 26 jugadores que se coronaron campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022. Pese a no estar incluido en la lista oficial de jugadores, el Kun accedió al pedido de Lionel Messi y compartió habitación con el capitán argentino en la previa a la final del mundo.

A una semana de la consagración en Qatar 2022, se viralizó en las redes un reclamo -que se aclara que es un montaje y no es real- en el que, al ritmo de la banda Miranda y su hit Tu misterioso alguien, el ex deportista surgido en Independiente de Avellaneda le protesta al rosarino que lo encuentra cambiado y lo ha remplazado.

Me morí uD83DuDE02 pic.twitter.com/sdihbBzZhW — Natalia Natalia ?????? (@AlianovnaAgente) December 24, 2022

"Hay alguien en tu vida que está transformándote", "Ya lo sé. Sólo dime, ¿quién es?", reclama Sergio Agüero. Y todo apunta al nuevo socio de Lionel Messi en la Selección argentina que se habría ganado su corazón y su atención: Rodrigo de Paul.

Rápidamente, el video se viralizó en TikTok y en otras redes sociales, obteniendo miles de likes y comentarios. "Me encanta su amistad", "Creatividad sin límite. Hermoso", "¿Quién fue el creador de esto? ¡Es una genialidad!", respondieron algunos.

El divertido reclamo del Kun Agüero a Messi es falso, pero muy divertido. Foto: Captura de video.

Ante la duda de si se trataba de un montaje real, los mismos usuarios indicaron que se trata de una creación ficticia. "Me fui al perfil del Kun a ver si era posta", "Si no hubiese sido porque sé que Messi no tiene Twitter, me lo hubiese creído", son algunas de las respuestas que postearon los usuarios con los argumentos que desbaratan la posibilidad de que se tratara de un montaje real.

Otros, pidieron que esta creativa demanda le llegue al propio Kun Agüero: "Que lo vea @aguerosergiokun, es muy bueno".