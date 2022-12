Comienza una mega campaña para que los Reyes Magos lleguen a más niños

"Nosotros lo que tratamos de hacer, además de hacer llegar donaciones de todo tipo, es llevar a las familias el mensaje de que alguien ha pensado en ellas, que hay personas que los quieren y que no están solas", expresa a modo de síntesis José Luis Carrasco (35), integrante de la asociación sin fines de lucro denominada El Renuevo, una iniciativa que hace dos años comenzó a prender en Tunuyán y que en la actualidad se ha transformado en una de las entidades con más llegada a los pueblos y barrios más necesitados de ese departamento mendocino. Explica José Luis, que este año las necesidades para miles de personas se han profundizado como consecuencia de la pobreza, el desempleo y la crisis económica. Por eso, junto a un grupo de jóvenes impulsados por la solidaridad, no pensó dos veces en poner a disposición sus recursos y a través de una cadena de voluntades, logró varias metas a lo largo de 2022. La última, fue llevar juguetes, ropa y cajas navideñas a más de cien familias de la zona de La Puntilla para que contaran con un apoyo en esta Navidad.

Ahora, el desafío es recaudar la mayor cantidad de juguetes en buen estado para poder distribuir en los barrios y zonas rurales más vulnerables de Tunuyán para que los niños y niñas encuentren el presente de los Reyes Magos este 6 de enero. Además de juguetes, José Luis explica que las familias a las que llegan las donaciones, necesitan alimentos no perecederos, ropa (tanto de verano como de invierno), calzado, artículos del hogar, medicamentos e inclusive, electrodomésticos, materiales de construcción y mobiliario hogareño en desuso.

Transparencia y solidaridad

"Todo lo que se pueda recaudar es bienvenido; hay necesidades de todo tipo entre las familias; hay personas que no tienen qué comer, otras que además no tienen con qué vestirse o vestir a sus hijos o que no tienen una mesa o medicamentos. Cada familia es un mundo y por eso nosotros lo que hacemos es tratar de llevar soluciones en función de las necesidades. Por eso, todo lo que podamos restaurar, mejorar, arreglar para luego entregar, es muy bienvenido", detalla el joven y aclara que en todos los casos, las personas que donan luego pueden acceder a un seguimiento pormenorizado del destino de esas entregas.

"Siempre mostramos todo y dejamos las constancias correspondientes, para que las personas donantes puedan saber que su voluntad fue cumplida y que las cosas llegaron a los destinatarios", detalla el joven y aclara que cuando es necesario, todas las donaciones tienen una intervención para ser mejoradas. "Todo lo que sea necesario reparar, se repara lo que haya que mejorar, se mejora, se pinta, se arregla; desde la ropa o los juguetes hasta los electrodomésticos y otros elementos", destaca el joven que además ha destinado un espacio para organizarse con el equipo de voluntarios de la entidad, de manera de separar, clasificar, mejorar, embalar y entregar las donaciones que van llegando.

Quienes deseen sumarse a la causa, no solo pueden colaborar con insumos o con dinero. "En total somos en la actualidad 25 voluntarios, pero necesitamos más. Todas las personas que quieran colaborar para hacer este trabajo en red, serán muy bienvenidas", detalló José Luis al dar cuenta de la logística que acompaña a esta obra basada en la colaboración mutua y la solidaridad, que busca llevar ayuda donde más se necesita.

Incluso, aclara José Luis, desde la entidad realizan el traslado de las donaciones en el caso de que las personas no puedan hacerlas llegar. "Nuestro objetivo central es ser el puente entre todas aquellas familias que quieran colaborar y aquellas que necesiten del apoyo de otros", expresa el joven y agrega que en los crudos inviernos de Tunuyán, todo abrigo es bienvenido para los que menos tienen. Por eso, pese a la época de calor, los voluntarios de El Renuevo están dispuestos a recibir mantas, frazadas y acolchados, de manera de adelantarse a las entregas para que las familias estén preparadas para los meses de frío. "También recibimos colchones y abrigos de todo tipo. Nosotros nos encargamos de arreglar, higienizar, coser y poner a punto todo para que a las familias llegue todo en las mejores condiciones posibles", comparte.

Los voluntarios de El Renuevo hacen llegar todo tipo de materiales y ayuda a las familias más necesitadas de Tunuyán

La experiencia vivida para la fecha que coincide con la llegada de los Reyes Magos en enero de este año que finaliza, fue más que positiva, tanto para los voluntarios de El Renuevo como así también para las personas donantes de materiales, ropa, juguetes y alimentos y aquellas destinatarias de la obra solidaria.

Hace poco, los voluntarios entregaron cajas navideñas a las familias más necesitadas.

"Pudimos entregar 230 juguetes en un barrio de Vista Flores; cada vez que se va acercando una fecha comenzamos a organizar con tiempo para poder llegar de la manera más organizada y transparente posible. Lo que nosotros siempre tratamos de demostrar a todas esas familias es que no hay que perder las esperanzas, que hay que seguir adelante y que sí hay personas a las que les importa que no pasen necesidades, que ellos pueden tener nuevas oportunidades para salir adelante", profundiza el joven consciente de que en realidad, las respuestas a la pobreza requieren de un trabajo profundo, extendido en el tiempo y permitiendo a las personas incorporar nuevas herramientas. Pero sabe también que en actual contexto de crisis, esas posibilidades no siempre están al alcance de la mano. "Por eso, en todo lo que nosotros podamos ayudar, lo vamos a hacer", recalca.

Quienes deseen colaborar con esta causa, pueden comunicarse a los teléfonos 2622-442590 o bien 2622-370934. También se puede visitar las redes sociales de la entidad y conocer así su obra, compromiso y logística de trabajo.