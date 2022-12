Exclusivo: piqueteros harán un acampe histórico y le apuntan a Massa

Poco duraron los festejos y las calles colmadas de abrazos, el país vuelve a la realidad y la protesta social se potenciará de cara a la Navidad a partir de mañana. Son más de 20.400 personas que fueron "despedidas" de Potenciar Trabajo, es decir, no cobraron el plan social, dejaron de tener ingresos, no les dieron razones y empezaron a calentar el clima de cara a enero. Sumado a eso, hace 20 días que los comedores populares no reciben los bolsones de comida, la situación, según detalló Eduardo Belliboni a MDZ, es alarmante y el hambre de los más vulnerables está haciendo que el fin de año se vea opacado tras el triunfo de la selección y los festejos que movilizaron a más de cinco millones de personas en todo el país.

En todas las organizaciones consultadas por este medio coinciden en que la figura central de lo que ellos entienden como ajuste brutal es Sergio Massa y las promesas de equilibrio fiscal que hizo frente al Fondo Monetario Internacional que hizo durante su último viaje. El acampe será histórico y en todo el país, se estima que más de 60 ciudades serán protagonistas de una protesta a lo largo y ancho del país para exigir la reincorporación de los despedidos y un bono extra por la inflación. En realidad, el debate de fondo es el Salario Mínimo Vital y Móvil, es la referencia para las jubilaciones y los precios y valores de distintas herramientas de acción social del Gobierno. Así entonces, desde Unidad Piquetera aseguran que todo lo que esté por debajo de la canasta básica alimentaria de 145.933 pesos de noviembre, es simplemente un paleativo, pero no resuelve nada.

El juez federal Ariel Lijo ordenó dos cosas quince días atrás: una auditoría que será entregada antes del 15 de enero para saber quiénes cobran el plan y eliminar la variable de intermediarios que siempre genera corrupción, y que se les pague a los que estaban en duda hasta que se resuelva el tema. Así entonces, la Justicia tomó protagonismo a pesar del excelente vínculo que siempre tuvo Lijo con el presidente Alberto Fernández. Los piqueteros se encuentran ahora aunados por un reclamo sin importar su militancia kirchnerista o anti, tal es el caso de Juan Grabois, otrora operador político de Cristina Kirchner, hoy enrolado dentro de las protestas sociales que exigen dar por terminado el "ajuste" para expandir el gasto público en favor de los que han caído en la pobreza producto de la Pandemia y la crisis económica global.

Alberto Fernández es consciente del problema de los planes, y le instruyó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que lo resuelva con urgencia. Así fue tomada la orden que se llevó a cabo hace dos meses. Hay miles de casos de personas que compraron dólares y autos siendo beneficiarios de planes sociales, lo que desprende que sucedieron una de las dos cosas: o bien un puntero político le robó la identidad para poder hacerse del plan para poder cobrar el dinero y comprar dólares, o bien la persona que cobra no precisa el dinero y lo usa para hacer negocios, algo que es ilegal.

