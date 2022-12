El gremio de Roberto Baradel consiguió un aumento paritario del 114%

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunció hoy que logró un incremento salarial del 114% anual y un aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), en el marco de la reunión paritaria celebrada hoy con autoridades del ministerio de Educación



Según indicó el sindicato docente a través de un comunicado, se acordó un incremento salarial paulatino de 97% en diciembre del 2022, 105,9 % en enero del 2023 y finalizaría en febrero del 2023, con un total de aumento del 114%.

La reunión paritaria fue presidida por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y por la delegación de Ctera participaron Sonia Alesso, Roberto Baradel, Juan Monserrat, Angélica Graciano y Luis Branchi.

Asimismo, durante la reunión, se acordó un aumento del Fonid y conectividad que llegaría a 12.100 pesos para febrero del 2023.

Por otra parte, el gremio ratificó que "el salario no es ganancia" e informó que en la reunión solicitaron que los trabajadores de la educación "no tributen el impuesto a las ganancias".



En esta línea, Ctera solicitó a las autoridades de la cartera educativa que "mientras se continúe discutiendo no se descuente en el aguinaldo del mes de diciembre", y también que a los jubilados nacionales que cobran por Anses se les abone en el haber de enero "la diferencia entre el haber cobrado y el incremento por la movilidad jubilatoria correspondiente al mes de diciembre de 2022".



Por último, confirmaron que el ministerio de Educación convocará a la paritaria nacional docente a comienzos del año 2023 para empezar a discutir la pauta salarial para el año entrante.