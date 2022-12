Tatuajes mundialistas: los increíbles pedidos y la gran demanda tras logar el campeonato del mundo

Tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, llegó la hora de cumplir para aquellos que realizaron promesas. Gran cantidad de argentinos expresaron que, previo a la obtención de la tercera estrella, acudirían a estudios de tatuajes si se conseguía el objetivo. MDZ realizó un recorrido por varios estudios del centro mendocino para conocer la situación respecto a los tatuajes con temática mundialista.

Sergio Lucero, dueño de Moon Tattoo, un estudio ubicado en calle Arístides Villanueva, explicó a MDZ que tras la consagración de la Selección argentina como campeón del mundo, "las consultas se multiplicaron hasta por 50 veces respecto a lo que es la normalidad". "Hay eventos deportivos puntuales en los que la demanda crece, nosotros estamos acostumbrados a estas situaciones por lo que pasó en 2018 con el Boca - River por la Copa Libertadores y también con la obtención de la Copa América en 2021. Pero lo que ha pasado ahora, la verdad que es descomunal. No lo teníamos previsto de ninguna manera", señaló.

"Por ahora estamos dando turnos, pero se ha desbordado un poco. Se puede conseguir turno recién para dentro de tres o cuatro días", agregó.

"Apenas terminó el partido nos explotaron los mensajes. Nosotros de por sí ya teníamos la agenda cubierta desde hace un mes, por gente que nos ha pedido diseños que no tienen nada que ver con el Mundial. Pero desde ayer, nos están escribiendo un montón para hacerse tatuajes alusivos a Messi, el Dibu y el Mundial", comentaron desde el estudio Mendoza Tatto, ubicado en el pasaje San Martín, de Ciudad.

Sobre aquellos diseños más consultados, señalaron que la imagen de Messi con Copa, las tres estrellas o la Copa sola es lo que más piden los clientes.

Messi besando la Copa, uno de los diseños más buscados.

Lucero añadió que "hasta ahora nos han tocado diseños medianamente clásicos. Muchas fotos de Messi con la Copa, el Dibu Martínez, el escudo de AFA con las tres estrellas, fechas. La frase 'elijo creer' o la que dijo Messi ante Países Bajos". "Lo que más se tatúa la gente es brazos, antebrazos, el pecho o piernas. No recomendamos tatuar las manos y pies porque es una zona compleja para el cuidado, pero cualquier otra parte no hay problema", señaló.

Un amor que trasciende la piel

Ignacio Quevedo, de 22 años, fue uno de los primeros que tuvo la suerte de poder plasmar en su piel los sentimientos y homenajes hacia Lionel Messi y la obtención de la tercera estrella en Qatar 2022. En la previa a su sesión en el estudio ubicado en pleno centro mendocino, señaló los motivos por los cuáles tomó la determinación: "No fue una promesa, fue una decisión, ya lo tenía decidido desde un principio. Lo hice por confianza y amor a esta Selección y este grupo de jugadores".

El joven decidió realizarse dos tatuajes en homenaje al Mundial de Qatar: la fecha de la final y también una imagen de Messi besando la Copa.

Ignacio se realizó tatuajes en alusión a la fecha de la final y una imagen de Messi con la Copa. Foto: Ivan Zirulnik / MDZ

Ignacio no se quedó con plasmar este amor en su piel y fue más allá. El sábado, sin conocer aún cómo se daría el desarrollo de la final del mundo, sacó dos boletos rumbo a Ezeiza para esperar allí la llegada del plantel que consiguió coronarse en Qatar. "Estoy ansioso esperando subirme al avión y poder ver a los jugadores festejando con la copa"

"Ojalá podamos cruzarnos en Ezeiza, sería más que un sueño poder cruzármelos y poder sacarme una foto o verlos aunque sea. Estamos a la espera de que comuniquen cuál será el recorrido del plantel luego de que arriben al país, vamos a estar en el Obelisco o iremos al lugar por el que decidan pasar", agregó.

Ante un hipotético cruce con los jugadores, Ignacio se sinceró y fantaseó con poder quedar cara a cara con Lionel Messi. "Si se da no sé, creo que me le tiraría a los pies a Messi. Si puedo abrazarlo, tocarlo o algo. Y a todos: De Paul, el Dibu, Otamendi, todos. La verdad que con sólo verlos de cerca o a diez metros, me conformo",