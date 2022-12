Messi levantó la Copa: “El deporte está aliviado”

El triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 sin dudas será inolvidable para la mayoría de los argentinos. La Selección se consagró campeona mundial venciendo a Francia en penales. El periodista deportivo de MDZ Radio, Miguel Simón, habló sobre lo que significa el gran logro de “La Scaloneta”.

“Hay elementos para que sea el mejor partido de la historia de los mundiales. Un Mundial que tiene como afiche del encuentro cumbre a las dos figuras principales que tenía la Copa antes de empezar, ya tenía una gran final. Hubo 6 goles, de los cuales una de las estrellas hace 3 y la otra 2. Hay situaciones insólitas, un desarrollo de juego con una cantidad de cambios inusitados. Tuvo comedia, acción, drama, terror, una película con todos estos condimentos es muy difícil de superar”, expresó Simón.

El especialista destacó que en el primer tiempo, Argentina tuvo un dominio absoluto, que fue favorecido ya que Francia no jugó muy bien. “Hubo varios gestos de Olivier Giroud y de Kylian Mbappé pidiendo que sus compañeros se acercaran. Argentina eligió bien los momentos, jugó con pasión”, agregó.

“El primer remate de Francia fue a los 68 minutos, luego hubo una cuestión que caracterizó a este Mundial, en donde se definieron partidos en cuestión de minutos. Argentina perdió contra Arabia por 6 minutos de turbulencia. Ayer en dos minutos Francia cambió el rumbo. Este Mundial, se definió por ráfagas, nadie perdonó los pasajes“, argumentó el periodista.

Luego del empate, el especialista afirmó que la Argentina tuvo un pequeño bache, pero finalmente terminó jugando con mucha entereza. “No perdió la compostura, aún en momentos en los cuales era para perderla. Sin embargo, la mantuvo, se rehizo y terminó ganando”, agregó.

El momento más esperado

Messi levantó la Copa

Simón afirmó que “al deporte le faltaba Lionel Messi agarrando la Copa del Mundo. El título tardío tiene un sabor especial, porque es la confirmación de que ese deportista no se apaga nunca. Messi tuvo no solo la energía del deporte sino también la de sus compañeros. Esto no ocurrió en ninguna Copa del Mundo. Los compañeros sabían que lo iban a ganar porque tenían a Messi, pero lo querían ganar por Messi, esa energía termina siendo imbatible”, concluyó.