El mal dato económico que esconde la invasión de argentinos en Qatar

El Mundial de Qatar llega a su fin y uno de los temas que más se habló durante este último mes fue la cantidad de argentinos que viajaron a ver a la selección de Lionel Messi.

Sin duda, por la presencia en los estadios, la hinchada argentina fue una de las más nutridas. En la calles de Doha, las camisetas albicelestes eran una parte importante del paisaje. Este dato de la realidad puede dar a entender que, pese a la crisis económica, los argentinos se ubican entre los que más están viajando y esto se refleja en el movimiento aéreo.

Sin embargo, si analizamos algunos datos, la conclusión puede ser distinta o, en el mejor de los casos, mostrar que lo sucedido en las últimas semanas fue tan sólo una excepción.

Según los últimos datos oficiales conocidos, que se refieren a noviembre, la Argentina es uno de los países con menor actividad aérea de la región si se la compara con los niveles previos a la pandemia.

El último informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) indica que la Argentina es el país que menos recuperó la actividad aerocomercial entre los países vecinos.

En noviembre alcanzó al 68% de los pasajeros internacionales transportados respecto igual mes del 2019, antes de decretarse el cierre de fronteras por el covid y de la asunción de Alberto Fernández como presidente. Esto la ubica en el pelotón de cola junto a Brasil, Chile y Perú, que tienen una actividad aérea apenas mejor, entre el 70% y 71% de tres años atrás.

El ranking lo encabeza República Dominicana. Tomando a noviembre del 2019 como base 100%, la cantidad de pasajeros que volaron fuera del país llega al 124%. Es decir, muestra un crecimiento respecto a aquel año. México y Colombia le siguen con un volumen de operaciones de 114% y 113%, respectivamente.

Los datos que se encuentran en este informe no incluye a diciembre para medir el impacto completo. Para eso habrá que esperar a los primeros días de enero. Hasta el momento toma los primeros días del campeonato mundial que se inició el 20 de noviembre.

En el movimiento global, la Argentina está todavía 22,1% por debajo de la cantidad de pasajeros internacionales transportados contra noviembre del 2019. En países europeos o en Estados Unidos, la actividad ya está igual o superior a aquel mes.

Esto muestra que el cepo aéreo que hay en el país es fuerte. La devaluación del peso, los recargos impositivos aplicados en los últimos tres años, la prohibición de pagar en cuotas con tarjeta de crédito los viajes al exterior y la menor oferta de frecuencias y asientos (que encarecieron el precio de los tickets) hacen que la demanda aérea no se haya recuperado respecto al 2019. Todo esto perjudicado por una crisis económica que golpea el poder adquisitivo de los salarios.

Si bien es cierto que en las últimas semanas muchos argentinos viajaron a Qatar -lo que puede presumir que hay un boom de actividad y un reflejo de una mejora económica -, el número es insignificante si se lo contrasta con el movimiento global.

Un dato que hay que tener en cuenta y que no es menor es que muchos de los argentinos que vieron los partidos de la Selección no viven en la Argentina. Son ciudadanos que emigraron y viven en otros países y con otros niveles de ingresos en dólares. Unos y otros fueron a los estadios con la camiseta de la Selección y parecían un todo, pero no viajaron desde la Argentina por lo que la presencia de argentinos en Qatar puede ser engañosa.

Según estimaciones de las autoridades diplomáticas de Argentina en Qatar, en ese país se encuentran unos 35.000 argentinos. Gran parte de esos ciudadanos viajaron desde los países que emigraron. Es cierto que a lo largo del campeonato fueron regresando y llegando distintas cantidades de argentinos que salieron desde los diferentes aeropuertos internacionales del país.

El volumen de argentinos totales que volaron al Mundial es difícil de saber, pero en los cálculos más generosos (30.000 en total repartidos en dos meses), el número sería insignificante teniendo en cuenta que la cantidad de pasajeros internacionales ronda los 800.000 cada mes.