El precio del petróleo llega a US$90 por barril y vaticinan que llegará a US$150 en pleno estallido bélico en Medio Oriente

Los precios del petróleo se dispararon hasta US$90 después de que el ministro de energía de Qatar advirtiera que espera que todos los exportadores de petróleo y gas del Golfo detengan la producción en cuestión de días.

Saad al-Kaabi declaró al Financial Times que el conflicto en Oriente Medio, una región clave para el suministro energético mundial y las rutas marítimas, podría "hundir las economías mundiales".

El crudo Brent subió a US$ 91,31 por barril, un 7% más que al cierre de la jornada del jueves y el WTI llegó a US$ 88,72 con un 9,52% de suba.

Si los barcos no pudieran atravesar el Estrecho de Ormuz , Kaabi advirtió que en dos o tres semanas el precio del petróleo podría dispararse aún más, hasta los US$ 150 por barril. Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo se transporta habitualmente a través del Estrecho de Ormuz cada día. Sin embargo, el tráfico a través del estrecho se ha detenido prácticamente desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán el fin de semana pasado.

El bloqueo del estrecho podría encarecer los bienes y servicios a nivel mundial y afectar a algunas de las mayores economías del mundo, como China, India y Japón, que se encuentran entre los principales importadores de crudo que pasa por la vía fluvial.

Estrecho de Ormuz

Unos 3.000 barcos suelen navegar por el estrecho cada mes, y los acontecimientos actuales han dejado a unos 200 petroleros varados.

Aunque los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita cuentan con oleoductos que les permiten transportar petróleo sin utilizar el estrecho, los analistas advierten que no será suficiente y que cuanto más se prolonguen las amenazas a los barcos que pasan por el estrecho, más subirá el precio del petróleo y su transporte marítimo.

Kaabi seguró que "el precio de la energía para todos va a subir. Habrá escasez de algunos productos y se producirá una reacción en cadena de fábricas que no podrán abastecer".

Esta semana, QatarEnergy anunció que había detenido la producción de GNL tras los "ataques militares" a sus instalaciones. Kaabi, quien también es director ejecutivo de QatarEnergy, afirmó que incluso si la guerra cesara ahora, la producción normal tardaría "semanas o meses".

Esta semana, la compañía declaró "fuerza mayor" (una cláusula que la exime de responsabilidad por falta de suministro debido a eventos ajenos a su control) y Kaabi afirmó que creía que todos los demás exportadores de energía tendrían que seguir el ejemplo en los próximos días si la guerra continúa.