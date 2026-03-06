El precio del petróleo llega a US$90 por barril y vaticinan que llegará a US$150 en pleno estallido bélico en Medio Oriente
El ministro de Energía de Qatar dijo que si sigue bloqueado el Estrecho de Ormuz el precio del petróleo podría dispararse hasta US$150.
Los precios del petróleo se dispararon hasta US$90 después de que el ministro de energía de Qatar advirtiera que espera que todos los exportadores de petróleo y gas del Golfo detengan la producción en cuestión de días.
Saad al-Kaabi declaró al Financial Times que el conflicto en Oriente Medio, una región clave para el suministro energético mundial y las rutas marítimas, podría "hundir las economías mundiales".
El crudo Brent subió a US$ 91,31 por barril, un 7% más que al cierre de la jornada del jueves y el WTI llegó a US$ 88,72 con un 9,52% de suba.
Bloqueo en el Estrecho de Ormuz
Si los barcos no pudieran atravesar el Estrecho de Ormuz, Kaabi advirtió que en dos o tres semanas el precio del petróleo podría dispararse aún más, hasta los US$ 150 por barril. Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo se transporta habitualmente a través del Estrecho de Ormuz cada día. Sin embargo, el tráfico a través del estrecho se ha detenido prácticamente desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán el fin de semana pasado.
El bloqueo del estrecho podría encarecer los bienes y servicios a nivel mundial y afectar a algunas de las mayores economías del mundo, como China, India y Japón, que se encuentran entre los principales importadores de crudo que pasa por la vía fluvial.
Unos 3.000 barcos suelen navegar por el estrecho cada mes, y los acontecimientos actuales han dejado a unos 200 petroleros varados.
Aunque los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita cuentan con oleoductos que les permiten transportar petróleo sin utilizar el estrecho, los analistas advierten que no será suficiente y que cuanto más se prolonguen las amenazas a los barcos que pasan por el estrecho, más subirá el precio del petróleo y su transporte marítimo.
Kaabi seguró que "el precio de la energía para todos va a subir. Habrá escasez de algunos productos y se producirá una reacción en cadena de fábricas que no podrán abastecer".
Esta semana, QatarEnergy anunció que había detenido la producción de GNL tras los "ataques militares" a sus instalaciones. Kaabi, quien también es director ejecutivo de QatarEnergy, afirmó que incluso si la guerra cesara ahora, la producción normal tardaría "semanas o meses".
Esta semana, la compañía declaró "fuerza mayor" (una cláusula que la exime de responsabilidad por falta de suministro debido a eventos ajenos a su control) y Kaabi afirmó que creía que todos los demás exportadores de energía tendrían que seguir el ejemplo en los próximos días si la guerra continúa.