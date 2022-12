La original foto con Antonela Roccuzzo que logró un fan argentino en Qatar

"Íbamos a viajar el 6 para ver Argentina-Australia y seguir los partidos de octavos, pero no me salió la Hayya, como una visa que te piden para entrar a Qatar", cuenta Felipe Arana mientras disfruta de sus últimas horas en suelo qatarí. Entonces, su falta de previsión le jugó en contra. Hace un año un amigo le había propuesto viajar pero sin estar convencido dejó la decisión para más adelante. Cuando empezó a darle forma al viaje, eso le jugó en contra. "Tuve que recalcular y vinimos para los partidos de cuartos del Mundial de Qatar 2022", explica.

Por haber viajado recién para las instancias de eliminación directa, Felipe se perdió una de las cosas que más disfruta de los mundiales y lo que denomina como "colorido social". En la fase de grupos, las ciudades se llenan de personas de distintos rincones del mundo y eso es parte del espíritu del mundial, afirma.

En esta ocasión, "ya sabíamos que Europa le había dado la espalda a Qatar por todo el problema de corrupción y la mala fama que tiene ese país en lo que respecta a derechos humanos", señala y agrega que a eso se suma el hecho de que apenas quedaban en carrera ocho países cuando él llegó a Doha. Como contracara, marca que el hecho de que muchos europeos hubieran decidido no ir a Qatar hizo que las entradas fueran más accesibles. Y eso fue clave a la hora de decidir el viaje.

Viajó con su hijo -también Felipe- de 14 años -fanático de River- Sin embargo, celebra haber llegado a tiempo para ver -con su hijo, que tiene 14 años y es fanático de River- los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. "La idea, originalmente, era ver todos los partidos o lo que pudiéramos", relata y cuenta que antes de ir al Estadio Lusail para ver Argentina-Países Bajos fue a la cancha para ver el match entre Brasil y Croacia. "Tuve que irme antes porque esos dos estadios están muy lejos y si no no llegaba al de Argentina que era la prioridad".

Al día siguiente intentó v ver los otros dos partidos de cuartos: Inglaterra-Francia y Marruecos-Portugal, pero no logró conseguir entradas para este. "Está minado de marroquíes y el Gobierno les regala entradas o algo, así que las pocas que hay valen carísimas", afirma. Y acota: "Ahora lo único que se ve acá en Doha son marroquíes y argentinos".

Entonces, y aun sin conocer el resultado del partido entre Francia y Marruecos que se enfrentan esta tarde en Al Bayt, lanza un vaticinio para la final que se jugará el próximo domingo. "Si llega a pasar Marruecos va a estar complicado el costo de las entradas. Conseguir, seguro se consiguen, pero hay un tema de guita. Sin embargo, si pasa Francia, seguro va a haber entradas a precios más accesibles".

Y va aun más allá, pensando ya no en lo económico sino en lo anímico y en el impacto que tiene el público dentro y fuera del estadio. "Está buenísimo ver acá a todo le mundo apoyar a Argentina. Creo que acá nos apoyan todos salvo y lo seguirán haciendo salvo que Marruecos le gane a Francia. Ahí todo se va a dar vuelta. Pero si jugamos contra los franceses, todos nos apoyarían todos a nosotros".

Tras la victoria de Francia en semifinales, las dos preocupaciones de Felipe parecen disiparse: seguramente quienes vayan a Qatar estarán más cerca de conseguir una entrada al estadio y seguramente la mayoría de los lugares sean ocupados por fanáticos que apoyan a la Scaloneta. Y eso es bueno, la Selección argentina se sentirá jugando como local.

Así vivió Felipe el camino de Argentina a la final

"El partido con Países Bajos fue más dramático, con muchos nervios pero final feliz. SI bien veíamos que estaba picado el partido, no vimos todos los detalles", comenta Felipe. Y reconoce que vivió más relajado el partido contra Croacia. "Estábamos nerviosos hasta que se abrió el partido. Fue más tranquilo y el resultado lo refleja", dice. Y confiesa que "los festejos son impresionantes. Se vive muy intensamente todo".

Sin embargo, este partido tuvo un adicional. Una sorpresa que ni Felipe ni sus amigos imaginaban. "La hija de uno de mis amigos comentó: 'Ese es Ciro, uno de los hijos de Messi' y nos fijamos pero no estábamos seguros. Después llegó Antonela Roccuzzo y ahí no hubo más duda", cuenta entre risas. La comitiva vio el partido desde la misma perspectiva de la familia Messi. Las entradas que consiguió Felipe para ver el partido de Argentina-Croacia estaban justo adelante del palco de los Messi

"Estaban ahí atrás y de pronto mirábamos, pero no te podés dar vuelta todo el tiempo", dice. Sin embargo, notó que no todos son tan "respetuosos" sino que "los paquistaníes, los marroquíes y los árabes en general se enloquecen, Estábamos en ese lugar y todos querían estar ahí para poder sacarles fotos". Hicieron lo que creyeron conveniente: se sacaron alguna selfie en la que se los ve, al fondo, a Antonela Roccuzzo y a sus hijos, Ciro, Thiago y Mateo. Felipe y sus amigos hicieron fotos en las que se ve a Antonela y a los hijos de Messi de fondo

Sin dudas, es una de las mejores anécdotas que trae de Qatar. Felipe tiene previsto volver este jueves a la Argentina. "La final la voy a ver en mi casa. Me planteé si quedarme o no, pero la verdad es que ver la final en Buenos Aires con mi familia y mis amigos, sobre todo si se llega a dar el resultado que queremos, ver toda la ciudad pintada de celeste y blanco va a ser muy lindo", dice.

"También me parece súper atractivo vivirlo así. No creo que la única manera sea en una cancha y no sé si en la cancha tomás dimensión del festejo que puede haber en Buenos Aires. No creo que la mejor manera de vivirlo sea en el estadio. Vivir la final en Buenos Aires es un programón", reflexiona Felipe.

Impresiones de un argentino en Qatar

"Es un país muy rico y se nota todo lo que hicieron para el Mundial de Qatar 2022", Qatar es un país muy rico. Hicieron todo para el mundial. Es impresionante la infraestructura", detalla Felipe y acota: "Das 5 pasos y tenés 16 personas que te indican para donde ir y por donde no ir".