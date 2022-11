El argentino que no pudo subirse al avión a Qatar por un sorprendente error y se hizo viral

Era la primera vez que Bruno se subiría a un avión rumbo a un mundial de fútbol. Con la camiseta de la selección puesta, su valija y los nervios propios de vivir una aventura así fue hasta el aeropuerto de Ezeiza para embarcarse en el vuelo ET507 de Ethiopian Airlines que lo llevaría a Qatar, el lunes 14 de noviembre a las 17:30. Sin embargo, por un error ese día se quedó afuera del avión que lo llevaría rumbo a cumplir sus sueños.

La historia de Bruno se conoció en todos los medios y redes sociales, el joven argentino no escuchó cuando le advirtieron y olvidó realizar un trámite indispensable para ingresar a Qatar.

Todo comenzó cuando Charly Botto, amigo de la infancia de su mamá, lo invita a sumarse al viaje que organizó con su familia. El hombre se encargó de todo, sacó los aéreos, organizó la ruta y los itinerarios para viajar con Lionel, uno de sus hijos, y con Bruno. Pero había una cosa que el joven, amigo de la familia, debía hacer: tener habilitada la Hayya Card, el documento fundamental para ingresar a Qatar.

“Mi hija, la mayor, es azafata y el sábado por la noche me pidió las Hayyas de los tres para hacernos el check-in online y facilitarnos el viaje. Cuando le digo que me pase la suya y una foto, Bruno se da cuenta de que su Hayya, la que yo le pedí que tramitara en julio, había sido rechazada. Él jamás chequeó cuando hizo el trámite”, le contó Charly a TN ya en el avión rumbo a Qatar. Mientras Bruno se lamentaba en el aeropuerto por haber cometido ese error.

Desesperado al ver que estaba en problemas, el domingo por la mañana, un día antes de tener que emprender el viaje a sus sueños, Bruno empezó a tramitar nuevamente su visa electrónica o Hayya Card. La primera le había sido rechazada porque la foto del pasaporte no era legible.

Todo aquel que ingresa a Qatar debe tener en condiciones esta solicitud y aprobada. Cuando se realiza el trámite del pedido de la Hayya Card, la FIFA responde por sí o por no a quien aplica. Hay casos en los cuales no se aprueba debido a diferentes motivos, foto ilegible, no hay coincidencia de alojamiento u otros motivos; entonces la persona debe volver a realizar el trámite.

Pese al intento desesperado de tener el trámite resuelto para poder subir al avión en pocas horas, “el domingo no se lo aprobaron. Solo le avisaron que estaba en trámite", cuenta Charly y agrega: "El lunes, día del viaje, ya contra las cuerdas, empezó a llamar y le explicaron que no relacionaban los ID de las entradas con el alojamiento que tenía, porque estaba a mi nombre, ya que lo había hecho yo”.

El avión despegó, en el Charly y su hijo Lionel, pero en Ezeiza, cavizbajo quedó Bruno quien intentaba resolver el inconveniente.

Finalmente, para tranquilidad de Bruno su Hayya Card fue aprobada a las 22:15 del lunes y podría volar este miércoles a Qatar para disfrutar de los partidos de la selección argentina. Una lección para Bruno y para los miles de argentinos que viajarán en estos días a Qatar.