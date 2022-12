Incidentes en el Obelisco: tres detenidos durante los festejos

Apenas terminado el partido que le dio a la Argentina el pase a la final de la copa del mundo de Qatar, una multitud salió a las calles a festejar el arrollador triunfo sobre Croacia por 3 a 0, lo que generó que miles de personas salgan a celebrar. Al llegar al Obelisco, clásico emblema de los festejos, un vallado impedía la libre circulación hacia la 9 de julio. En ese contexto, se produjeron algunos menores enfrentamientos con la Policia que impedía el paso, hubo gases lacrimógenos y corridas.

Los dispositivos de seguridad habían puesto las vallas y armado escuadrones para evitar disturbios de la Infantería: uno entre la calle Libertad y Cerrito, y otro similar entre Roque Sáenz Peña y Lavalle. Las familias en su enorme mayoría festejaron el pase a la final sin ningún problema y los más chicos acompañaron en el día más histórico de la selección en los últimos años tras un gran partido cargado de emociones. Rápidamente el comunicado de la fuerza de la Policía de la Ciudad aclaró la situación: "Absolutamente siempre la Ciudad pone un vallado sobre Corrientes para que los festejos no terminen afectando a los comerciantes, a los teatros, a los restaurantes, etc. Pasó históricamente en los festejos de River, en los de Racing y en los de la Selección. Se puede llegar al Obelisco por Av.9 de Julio, y todas las paralelas a Corrientes". Y añadió el comunicado: "Cuando salió campeón Boca, hace unos años, y no había vallas sobre Corrientes, rompieron todos los locales de Av. Corrientes y Av. 9 de Julio hasta Callao".

El kirchnerismo rapidamente salió a condenar el vallado y llegaron a hablar de represión. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, rechazó lo sucedido en el Obelisco y aseguró que harán las "presentaciones judiciales para garantizar el festejo". Así agregó en Twitter: "Pedimos al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta que la policía de la ciudad de Buenos Aires deje de reprimir y provocar a las y los argentinos que fueron en familia a celebrar en el obelisco el triunfo de la Argentina", escribió Pietragalla Corti en su cuentar.