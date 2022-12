Fiebre mundialista: el último vuelo directo a Qatar de Aerolíneas Argentinas para llegar a la final

Luego de que la Selección argentina lograra sellar su pase a la final del Mundial de Qatar 2022, desde Aerolíneas Argentinas informaron que sumaron un vuelo directo entre Buenos Aires y Doha, Qatar, para quienes tomen la decisión de ir a alentar a la albiceleste en Medio Oriente.

Se trata de un avión que sale desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el viernes a las 8:20 AM y arriba a Doha el sábado a las 10:30 AM (hora de Qatar), con una duración de 20 horas de vuelo. El precio -que hasta al momento se encuentra disponible- es de $1.450.341 y corresponde a la tarifa "Plus".

El partido es el domingo a las 12:00 hs de Argentina y 18:00 hs de Qatar, por lo que quienes deseen armar las valijas tendrán el tiempo suficiente para asistir al estadio con tranquilidad, siempre y cuando se tenga en cuenta la logística para alojamiento y adquisición de entradas.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Hoy estamos más cerca de nuestro sueño, LLEGAMOS A LA FINAL DEL MUNDO. Gracias @Argentina por dejar todo en cada partido y llevar nuestros colores a lo más alto. ?? ¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/qnVGtPOw4H — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) December 13, 2022

El último sábado, un día después de que el conjunto albiceleste venciera a a Países Bajos por los cuartos de final de la Copa, Aerolíneas Argentinas agregó vuelos para presenciar el partido que se jugó este martes frente a Croacia.

En menos de 24 horas se llenaron los tres vuelos promocionales de Aerolíneas Argentinas y la mayoría de los asientos de las demás líneas aéreas.

Los pasajes a Doha se conseguían con precios promocionales que rondan los $700 mil ida y vuelta. Aerolíneas Argentinas había lanzado tres vuelos con una tarifa promocional de $740.000 por persona (ida y vuelta), que se llenaron.

El vuelo tuvo una duración de 19 horas e hizo una escala de abastecimiento en el aeropuerto de Fiumicino-Roma.