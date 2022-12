La verdadera historia detrás de la Argentina "sin negros"

Tras el polémico artículo que publicó The Washington Post, donde cuestionaba “¿Por qué Argentina no tiene jugadores negros en el Mundial?, MDZ Radio entrevistó a la historiadora Luciana Sabina para conocer una parte de la historia de los afrodescendientes de nuestro país. Según el artículo redactado por Erika Denise Edwards, las razones por las cuales no hay personas negras en Argentina son, por un lado, que muchas de ellas fueron “carne de cañón” en las guerras de la independencia y por otro que, como resultado de la guerra, “las mujeres negras no tuvieron más remedio que casarse con europeos, lo que llevó a la desaparición de los negros”.

Al respecto de esto, la historiadora remarcó que “hay otras cuestiones que explican la desaparición de la raza, pero que en Argentina tiene dos factores que la diferencian: no tuvimos la misma cantidad de esclavos como en otros países y las personas de esa época comenzaron anticipadamente los procesos de mestizajes".

“En nuestro país existieron los esclavos hasta 1853 y entre las personas que quedan mayormente eran esclavas. Esto te marca mucho porque justamente muchos de los hombres esclavos habían podido ir a la guerra, o habían muerto, o se habían quedado en el Perú, en Chile y en el norte de Bolivia. O bien se que se habían mezclado”, dijo la entrevistada.

“Nosotros no tuvimos la misma cantidad de esclavos como en Brasil ya que esas personas se encargaban de los cafetales. En nuestro caso, los esclavos que tuvimos servían en la casa y esto lo cuentan muchos autores ingleses, que hablan de las diferencias que habían hasta en el trato. Por más que eran esclavos, sus amos les dejaron la libertad y tenían una serie de documentos que los certificaban como personas blancas para circular en las calles. Por eso, hay muchas cuestiones y aristas que por ahí, no se pueden conocer desde afuera”, agregó cuestionando el análisis de la historiadora.

Por ello, sostuvo que “el límite para definir a una persona esclava de la que no, es un proceso complejo de determinar". "Años después la guerra de la Triple Alianza, los brasileros tomaron prisioneros a los paraguayos y luego se los llevaron como esclavos. Si lo comparamos con Argentina, no ocurrió eso porque ya no existía la esclavitud, pero muchos niños que quedaron huérfanos fueron repartidos entre las familias y quedaban como sirvientes de esas casas", detalló.

“En definitiva, tenían una vida casi similar a la de los esclavos. Entonces, hay que ponerse en la época y entender esas cuestiones. Cuando nosotros fuimos a la primaria, veíamos a un negrito aguatero o que vendía velas. Pues en realidad, la familia que tenía esclavos mandaba a esas personas a trabajar como vendedores. o bien cuando una mujer quedaba viuda, por ejemplo, el esclavo hombre se convertía en el sostén de la familia económicamente”, concluyó la historiadora.