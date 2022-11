Superaron un trasplante y hoy son campeones deportivos

“Hay que animarse a hacer deporte. Después del trasplante se puede”, asegura Mateo Cócaro, de 17 años, y trasplantado de médula ósea en el Hospital Garrahan. Sabe de qué habla. Desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNard), en su segundo y último día de competencia en la Copa Garrahan, salió primero en natación en los 100 metros libres, una disciplina en la que ganó tres medallas de oro en el mundial de Inglaterra 2019.

La Copa Garrahan es una iniciativa de la Secretaría de Deportes de la Nación y la Fundación Pediátrica Argentina (FuPeA) que busca promover la actividad física como parte integral del proceso de recuperación de la salud de las personas que atravesaron un trasplante o reciben tratamiento de diálisis.

De la competencia participaron unos 150 deportistas trasplantados de todas las edades, entre los que se cuentan 20 niños, niñas y adolescentes pacientes y expacientes del Garrahan que obtuvieron buenas marcas en distintas categorías y disciplinas como natación, bádminton, tenis de mesa, newcom, marcha y vóley.

“Vinimos a acompañar a las familias y a los y las pacientes que se encuentran participando de esta experiencia deportiva, y estamos orgullosas y orgullosos de que el deporte esté dentro del hospital como un aspecto más para trabajar la salud integral”, destacó Gabriela Tozoroni, miembro del Consejo de Administración del Hospital presente en las jornadas.

Y agregó un mensaje a los competidores: “Más allá de que puedan clasificar o no, lo más importante es jugar en equipo y que el deporte sea un aspecto más de la salud y la inclusión social para mejorar su calidad de vida”.

Así, Emanuel Ramírez, de 17 años, ganó en lanzamiento de pelota, Daniela Romero (19) y ex paciente, compitió en natación, 50 metros pecho y 100 metros libres; Julieta Pérez, ex paciente y actual trabajadora del hospital, compitió en 50 metros pecho, 50 metros libres y la posta al igual que Mora Sappag, de 12 años, mientras que Matías Cano (20), nadó 50 metros de espalda y posta.

“Por primera vez en un torneo nacional incluyó a chicos y chicas en diálisis y hubo una mención y reconocimiento especial a los papás y mamás que estimulan esa participación en torneos deportivos, así como el seguimiento y controles de salud”, destacó Carlos Lirio, profesor de Educación Física que, junto a Ezequiel Correas Espeche, coordinan el Programa de Actividad Física en Niños y Adolescentes con Garra (PAFINAGA) que funciona en el Garrahan desde 2014.

“Las expectativas a futuro es continuar sumando personas en diálisis, no solo chicos, y agregar nuevas disciplinas como el newcom, que es un deporte adaptado, con más sencillas y constituyen actividades pre deportivas más lúdicas”, explicó.

La jornada contó con la visita especial de Facundo Conte, figura de la Selección nacional de vóley masculino, quien pasó por el Cenard a saludar a las y los deportistas. “Vine a acompañar la Copa Garrahan para apoyar el deporte en todas sus formas y promover el bienestar físico y de salud para los trasplantados. Háganlo y practíquenlo”, dejó su mensaje a través de las redes sociales el jugador y medallista de bronce en Tokio 2020.

“Estoy participando de la Copa Garrahan en natación y para mí el deporte llegó de la mano de la rehabilitación, gracias a los médicos y al incentivo por parte de mi familia que me mandó a hacer natación”, dijo Daniela, competidora trasplantada de corazón, “como digo siempre los órganos nunca van al cielo, esto hace el trasplante y esto hace el deporte”, agregó.

“El deporte para mí es una escapatoria de todo esto, me ayudó mucho en el tratamiento, en el post y en el pre (trasplante), y cuando estás bajoneado te levanta”, sostuvo Tomás Minoli, ex paciente del Garrahan, después de competir en tenis de mesa y agradeció al hospital “por todos los años que me ayudó y literalmente me salvó la vida”.

Los juegos para deportistas trasplantados tienen más de 25 años de historia y representan, para los competidores, la posibilidad de clasificar para el mundial de deportistas trasplantados que se realizará en Perth, Australia, en abril de 2023. Con más de 3500 competidores y 14 disciplinas deportivas, se espera que la competencia reciba deportistas trasplantados de 56 países.