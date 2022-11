¿Recomiendo o no recomiendo?

Al instante comenzó a sonar "Beat it", el hitazo de Michael Jackson que todos conocemos y que hemos bailado alguna vez. La verdad que su propuesta me dejó pensando bastante en este tema polémico, donde no sabemos qué hacer cuando nos enteramos de que alguien muy talentoso, no fue una buena persona. O directamente fue un delincuente, en este caso sexual. Lo primero que le pregunté fue de dónde había sacado el dato de Michael. Me comentó que yo hace mucho tiempo mientras sonaba "Billy Jean" les había contado que Jackson había sido uno de los artistas más grandes de la historia, pero lamentablemente era un hombre con una mentalidad de diez años y que se aprovechaba de abusar sexualmente a todos sus fans que iban de los seis a los doce años más o menos. Me preguntó si estaba bien que le guste su música.

Mientras pensaba en qué responderle, me acordé del documental "Leaving Neverland" que no pude terminar de verlo. Son casi cuatro horas de relatos escalofriantes de dos fans que hoy ya tienen treinta y pico, con detalles que como padre y ser humano, te parte el corazón como un chico puede perder la inocencia y cambiar su vida a tan corta edad. Y de la tristeza pasas a la bronca de que todo fue por culpa de su ídolo y sus padres. Ni siquiera es un documental que te quiere demostrar que Jackson era pedófilo: con los testimonios ni hace falta echar más leña al fuego. La leña ya es demasiado y hay un punto que recuerdo de un testimonio donde uno de los abusados cuenta que lo que nunca se va a olvidar es su pelo duro y enrulado que tenía que acariciar mientras su máximo ídolo le hacía sexo oral. Ese fue mi límite donde para mí ya se me hace imposible separar el artista de su obra. Por más que Michael de niño hay sufrido abuso, violencia familiar de su padre y mil mambos más, con los pibes no.

Michael y Macaulay de "Mi Pobre Angelito", el único que lo bancó en

el juicio y jura que nunca lo tocó.

También me acordé de este tipo de casos cuando esta semana se fue de gira para siempre Jerry Lee Lewis, uno de los pioneros del rock, que en su momento allá por los años cincuenta, se casó con su prima de trece años. Una prima hermana y nada de prima lejana como cantaban los Deca. Y de trece añitos. Recuerdo haber visto la película de su vida con el gran Dennis Quaid en los años 90 y una de las primeras biopics de músicos que vi. A pesar de ser reconocido como uno de los fundadores del rock and roll la verdad que tuvo un solo hit llamado Great Balls of fire. En este caso no entra en mi debate porque nunca lo escuché mucho y dicen que tiene muy mala onda, así que aguante Elvis.

Jerry Lee con su prima hermana de trece. ¡Border!

Algo similar pasó con Lolita, una de las novelas más conocidas escritas por el escritor Nabokov a mitad de la década de los años 50. La leí a los dieciocho como la obra maestra que había que leer y la verdad que me gustó mucho. También vi las dos películas que no me mataron. Ahora cuando la releí el año pasado fue otra novela. Me dio repulsión la historia de Humbert, un profesor pedófilo que es lo más deprimente que hay y que se enamora y se obsesiona con una chica de doce años y se casa con la madre para estar con ella. Todo lo que está mal en cuanto a valores y pedofilia están escritas en este libro, quizás con un gran talento. Con los tiempos que corren me preguntaré si este libro seguirá en esas notas del estilo de ¨Los libros que hay que leer antes de morir´. Acá le doy pulgar abajo, por más obra de arte que se considere. Ahora del autor tengo mis dudas de separar la obra de su persona: es un gran escritor y esta es su obra más polémica.

Lolita en la versión de cine de Stanley Kubrick.

Si vamos a los actores, Kevin Spacey por ejemplo estuvo cinco años desaparecido, desde que lo empezaron a escrachar y llegó a tener más de diez acusaciones de acoso y abuso sexual. Después de esos hechos ¿Hay que seguir bancándolo en House of Cards, o que te sigan gustando dos peliculones como Belleza Americana o Los Sospechosos de siempre? ¿Y si te cuento que su padre además de nazi se lo violó de chico durante más de cuatro años? Qué difícil, ¿no? Yo no lo sé aún, pero si la pasan por cable las veo.

¿Se acepta alguien abusador cuando fue tan abusado de chico por su propio padre?

Marlon Brando es considerado como uno de los mejores actores de la historia. Yo me volví loco con El Padrino y con Apocalipsis Now. Después vi varias más hasta que ¨Último Tango en París¨ me dejó bastante en shock con una escena donde Brando le metía una manteca a su chica por la parte de atrás y la escena era tan incómoda y real que no sabías qué estabas viendo. Años más tarde me enteré de que la escena fue bien real, y sin aviso previo ni consentimiento de la actriz María Schneider. En la toma se puede ver a la actriz con lágrimas reales y a partir de esa película se deprimió, se fue del mundo del cine y terminó murió de cáncer fulminante. En su momento, cuando se quiso quejar, la ningunearon de todos lados Y años después de su muerte el director Bertolucci confesó: “Estábamos desayunando con Marlon en el departamento. Él estaba poniendo manteca en una baguette. Hablábamos de cómo hacer esa escena. Nos miramos el uno al otro y, enseguida, no tuvimos que decir nada más, ya sabíamos lo que queríamos…me sentí terrible con María porque no le dije lo que sucedería, porque yo quería su reacción como una chica, no como una actriz. Yo quería que reaccionara, que se sintiera humillada. No le había dicho lo de la manteca que usaríamos como lubricante. Todavía me siento muy culpable. No me arrepiento, pero me siento culpable. Siento que para hacer cine y obtener algo uno tiene que ser libre. No quería que María actuara su humillación y su rabia; quería que María sufriera la rabia y la humillación. Y ella me odió para toda la vida¨. Marlon Brando sigue siendo el mejor a pesar de su vida y sus tragedias. Se le suicidó una hija, su hijo era un asesino. Todas las tragedias eran gran parte de ser un padre ausente y violento. Ahora, ¿lo seguimos bancando como actor? ¿Seguimos viendo obras maestras como ¨El Padrino¨ o no da?

Marlon y la escena que le arruinó la vida a María Schneider.

¿Y Woody Allen, de los mejores directores de la historia? ¿Qué hacemos? Una de las bombas más escandalosas en los años 90 fue cuando una de sus hijas adoptivas del matrimonio que tenía con Mia Farrow lo acusó de haber abusado de él a sus siete años. Aún no llegó el juicio y si bien perdió a gran parte de su público, gran parte lo sigue bancando. Ah y se casó con su hijastra adoptiva que le lleva 35 años ¿Está bien después de esta data que nos siga gustando un clásico suyo como ¨Manhattan¨ donde un comediante divorciado de 42 años se enganchaba con una estudiante de 17 años? Border border. Yo como padre adoptivo me lo tomé personal y decidí no bancarlo más. Woody hoy dice que ¨Unos me recordarán como un pedófilo, aunque sea falso, y otros como un cineasta que los entretuvo¨. Y ¿vos cómo lo vas a recordar?

Soon – Yi y Woody, pareja polémica.

Otro director polémico es Roman Polansky, otro gran director pero que en los años 70 sacó unas fotos a la hija de una modelo amiga suya de solo trece años. La drogó con sedantes, le dio alcohol y tuvo relaciones con ella. Ah las fotos las sacó también. Cuestión que se tuvo que rajar del país y hoy sigue sacando películas y siendo reconocido en todas partes del mundo ¿Está bien que le den premios? ¿Se separa o no se separa? O podemos ir al romántico de Neruda, que particularmente nunca me gustó. ¿Está bien que te inspires en él para fomentar el amor, cuándo el tipo éste confesó una violación y abandonó a una hija que tenía

una deformación de hidrocefalia? Obviamente hay que separar, al menos ya no puede ser considerado como un poeta del amor. Neruda y su hija Malva que abandonó por vergüenza.

No me pasa con el Pity. Sigo escuchando su música aunque sea un asesino y se merezca la condena. Pero hay algo de su persona que me da profunda pena: de cómo se fue arruinando durante los últimos veinte años, de tocar fondo y desperdiciar ese talento que tenía. Si se merece la cárcel está perfecto y que cumpla su condena, pero no por eso voy a dejar de escucharlo y de emocionarme con algunos temas suyos. ¿O debería? Y volviendo al comienzo de este artículo. ¿Qué onda con la música? Ni hablemos de bandas y músicas de los años 60 y 70 porque si empezamos a rascar hay que dejar de escuchar gran parte. Pero si vamos a lo más cercano y todo lo que pasó en su momento con Aldana del Otro yo y la ola de denuncias que pasaron por diferentes artistas que fueron desde la cumbia con el ¨Chelo¨ Torres de Green, hasta el pelado Cordera, Juanse, miembros de Onda Vaga o Pez, y la lista sigue, ¿qué hacemos? ¿Seguimos bailando como locos cuando estamos con un par de tragos de más y suena ¨La Bomba Loca¨? Cristián Aldana, el que cayó en cana.

Ni hablar de agresiones físicas hacia la mujer o temas como el humor de antes. No termino más este artículo. ¿Olmedo sigue siendo bueno a pesar de gran parte de sus películas y sketches? ¿Nos da vergüenza que nos moríamos de risa con ¨La Nena¨ donde un viejo verde interpretado por Francella se volvía loco con la amiga de su hija adolescente? Me parece que es un tema bien personal donde queda en cada uno pensar y separar la obra de su autor, y creo que más cuando se mueren. No sé si está bien lo que escribo, pero la muerte es como una excusa media inventada para bancarlos.

Al final, le dije a Blas que debería ver él que le pasa con eso. Que ya tiene diez años y que Michael, si bien era un gran músico, hizo mucho daño a chicos de su edad. De ahí a que deje de escucharlo será un tema suyo. ¿Seré un mal padre? ¿Debería prohibirle?

Cuantas preguntas para un solo artículo.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"