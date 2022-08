El 29 de agosto de 1958, nacía Michael Jackson en Gary, Indiana, Estados Unidos. Hoy, “El Rey del Pop” estaría cumpliendo 64 años de no haber sufrido la intoxicación de fármacos que terminó con su vida aquel fatídico 25 de junio de 2009. Su repentina muerte lo agarró preparándose para la gira “That is it”, con la que pretendía salir de los problemas financieros en los que se encontraba, limpiar su imagen tras las acusaciones de pedofilia en su contra, y demostrarle al mundo que todavía podía seguir haciendo música de calidad.

Lo cierto es que esa serie de conciertos no se pudo llevar adelante por obvias razones y las cosas se iban complicando en algunos aspectos. No obstante, la maquinaria de Jackson, aunque él ya no estaba físicamente, seguía funcionando. Fue así que en 2010 la discográfica a la que pertenecía “El Rey del Pop”, sacó un álbum póstumo llamado “Michael”, pero los fans aseguraban que la voz principal que sonaba en el disco no era la del creador del “moonwalk”. Desde que se lanzó el material se ha dudado de la autenticidad de por lo menos en tres canciones, “Breaking News”, “Monster” y “Keep Your Hear Up”. Esto llegó a juicio cuando una fan llamada Vera Serova presentó una demanda colectiva contra los productores alegando un presunto fraude.

Hoy 29 de agosto "El Rey del Pop" cumpliría 64 años.

Una verdadera mala noticia para el entorno de Michael fue la que se daba a conocer en 2018. Ese año perdía un récord que había acompañado a Jackson desde su muerte. Su disco “Thriller” fue desplazado como el álbum más vendido de la historia de Estados Unidos por “Their Greatest Hits 1971-1975”.

La metamorfosis de Michael Jackson

A medida que la fama y la fortuna iban creciendo después del lanzamiento de “Thriller”, disco debut como solista de Michael Jackson, las excentricidades del artista también iban aumentando, y muy pocos, o casi ninguno de los que colaboraron en ese álbum, continuaron trabajando para él.

En ese sentido, lo que más fue llamando la atención fueron sus cambios físicos. Las cirugías estéticas, la desaparición progresiva de su nariz, la barbilla cincelada periódicamente, el cambio del color de su piel con su emblanquecimiento fueron motivo de diversas especulaciones y teorías.

Michael Jackson padecía de vitiligo, una enfermedad que afectaba el color de su piel.

Para 1993, Michael ya daba muy pocas entrevistas. En una ocasión conversó con Oprah Winfrey y en vivo se animó a hablar de temas que le preocupaban a su público, como por ejemplo el color de su piel y su condición de afroamericano. “Soy afroamericano. Estoy orgulloso de serlo. Estoy orgullosos de mi raza. Estoy orgulloso de ser quien soy”, respondió Jackson para luego contar por primera vez que su piel padecía una enfermedad llamada vitiligo, que afectaba al color de la misma.

Cuando murió “El Rey del Pop” se encontraron en su posesión diferentes cremas para el vitiligo, e incluso expertos coincidieron que sí, la piel de Michael sufría de esta enfermedad. Según ellos lo que hizo el cantante fue acelerar la decoloración para emparejar el tono de piel.

Con esto se puede concluir que los cambios de color en la piel que sufrió el artista no fueron productos de su excentricidades ni capricho, y mucho menos por su éxito desmedido.