Contundente resultado en la audiencia pública por la elección de la reina de Guaymallén

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza presenciaron la audiencia pública en la que la totalidad de los expositores se manifestaron a favor de la elección de la reina de la Vendimia del departamento de Guaymallén. Los inscriptos para participar fueron 60, pero sólo 18 cumplieron con los requisitos para poder exponer sus posturas. El conflicto mantiene en vilo a las comisiones de reinas vendimiales, gestores culturales, referentes de la política y la Justicia, que en estos días discuten sobre el denominado derecho inmaterial, patrimonio cultural y autonomía municipal.

Los siete ministros del tribunal supremo participaron de la audiencia de carácter informativo, cuyo objetivo fue escuchar la postura de la opinión pública frente a un conflicto que se viene arrastrando desde el año pasado. El próximo martes expondrán las partes involucradas en el expediente y luego se dará a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia que, según adelantó el intendente Marcelino Iglesias, en caso de ser desfavorable para los intereses del municipio de Guaymallén, no será apelado.

"Hemos hecho la audiencia pública que estaba prevista en la causa donde se cuestiona una ordenanza de la Municipalidad de Guaymallén, que prohíbe la elección de la reina vendimial. Esta causa tenía una medida cautelar y la decisión de la Corte fue convocar al pueblo mendocino para que se exprese. Fue muy fructífero este diálogo de la Corte con los expositores, ya que todas las miradas son buenas para resolver la causa. La semana que viene tendremos la segunda parte, donde expondrán las partes intervinientes y una vez cumplido el plazo procesal el expediente estaría en condiciones de ser resuelto", expresó el presidente de la Corte, Dalmiro Garay.

"La construcción de la sentencia no implica exclusivamente cuestiones técnico jurídicas, el poder entender el contenido de un derecho como se plantea en la demanda como es el derecho inmaterial, el patrimonio cultural, el poder tomar testimonio de personas que participaron en la fiesta, es central para el juez ya que permite tener una visión holística al momento de dictar la sentencia", agregó Garay.

La audiencia pública tuvo lugar esta mañana

Uno de los argumentos más contundentes fue el del abogado y dirigente político, Alberto Montbrun, quien tomó como eje la autonomía municipal. "La regulación de la vendimia es una competencia provincial no municipal. Un municipio puede reglamentar aspectos de las elecciones distritales y departamentales de la vendimia, pero no suprimir porque le estaría cortando un brazo a la estructura de la fiesta", destacó.

"Cualquier ruptura que se haga de esa estructura basada en las razones que expone el Concejo Deliberante es exceder la autonomía municipal y el principio básico de la libertad personal", manifestó Montbrun.

"No se trata de negar que hay autonomía municipal pero no puede avanzar sobre una estructura de una fiesta provincial porque la está quebrando en su integralidad, el patrimonio cultural significa muchas cosas que van más allá de lo material... va hacia lo inmaterial, cultural, histórico y emocional. Cualquier ruptura que se haga de esa estructura basada en las razones que expone el Concejo Deliberante (que es profundamente ideológica muy válida para las personas que hicieron la ordenanza pero que no es general en la comunidad mendocina ya que impone modelos de conducta y pretende decir a la gente cómo pensar o no) es exceder la autonomía municipal y el principio básico de la libertad personal".

Por su parte, la senadora provincial Gabriela Testa se expresó en contra de la ordenanza municipal y dijo: "Lo que más me preocupó cuando comenzó el debate fue la ausencia en la discusión y los fundamentos de la importancia del patrimonio cultural. La Fiesta de la Vendimia es el patrimonio cultural más relevante de la provincia de Mendoza, hay una obligación del Estado de tutelar todos los componentes que forman parte de la misma. Sostengo que en función de eso, no se puede comparar la Fiesta de la Vendimia con otras fiestas. Los reinados son los garantes de la territorialidad de la fiesta que es única en el mundo" y agregó: "No se puede quitar el reinado sin un estudio que verifique cómo puede afectar eso al patrimonio cultural. Me sorprende que estemos en la Suprema Corte discutiendo este tema ya que una ordenanza no puede ir en contra de la legislación supra, convenciones internacionales y los artículos de la Constitución que hablan sobre la preservación del patrimonio cultural. La Vendimia es un fenómeno cultural, económico y político, es tan complejo que no se pueden quitar componentes sin perjudicar el resto".