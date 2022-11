Qué dijo el Gobierno de Mendoza ante el aumento de casos de coronavirus

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, Ana María Nadal, se refirió al aumento de casos de coronavirus en Argentina donde, según el ultimo informe del Ministerio de Salud de la Nación, se reportaron 3.323 contagios en la última semana en el país, lo que representa un 50% más de casos que el domingo pasado (2.206). Sin embargo, la funcionaria mendocina transmitió tranquilidad e indicó que no se trata de una "situación de gravedad" y que el incremento "no tiene correlato con internaciones graves u ocupación de camas de terapia intensiva".

"No hablemos de gravedad situación todavía. Hubo aumentos. Como se ha dado en el desarrollo de la pandemia, siempre tienen un principio y se marcan en las grandes concentraciones urbanas como en la Ciudad de Buenos Aires. En Mendoza todavía no notamos ese aumento", señaló Nadal tras participar del lanzamiento del Espacio para el Cuidado Integral de las Adolescencias y Juventudes MODO SI en el departamento de Godoy Cruz.

"En Mendoza no es predominante el covid, Lo sigue siendo la influenza B (gripe) en la circulación viral. Pueden aumentar los casos, pero no tienen correlato con internaciones graves u ocupación de camas de terapia intensiva. También puede disminuir la influenza y que aumente el covid, pero con esto queremos decir lo de siempre: mirada atenta, vigilancia epidemiológica intensiva y pedirle a la población medidas profilácticas, que han venido para quedarse. Si estamos con sintomatología no asistir a lugares de trabajo, si somos personas de riesgo y estamos con personas con síntomas es válido el uso del barbijo y el lavado de manos", comentó.

Ante la consulta acerca de si se volverá a pedir el uso de barbijo en determinadas situaciones, sostuvo: "No está planteado y de ninguna manera estamos en una situación epidemiológica para plantear un barbijo comunitario. El barbijo a nivel comunidad tiene que ver con el hecho de que haya una predominancia y una circulación muy importante del virus y no es la situación actual".

Respecto a la vacunación en la provincia, destacó: "Sobre la quinta dosis o tercer refuerzo vamos a hacer hincapié en personas mayores de 65 años o en aquellas que conlleven algún tipo de riesgo que conocemos. Tiene que ver con las personas con obesidad, enfermedades crónica prevalentes no transmisibles, etc. En ese sentido, en ese grupo de riesgo si recomendamos la colocación del refuerzo".

Hoy lanzamos el Espacio para el Cuidado Integral de las Adolescencias y Juventudes MODO SI, junto a la @MuniGodoyCruz y @TadeoGZ uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/joWkhow0j5 — Ana Maria Nadal (@AnaMariaNadal2) November 29, 2022

Coronavirus en Mendoza

El Ministerio de Salud de Mendoza brindó este lunes el reporte semanal de casos de coronavirus en la provincia. Se registraron menos casos en comparación a la semana pasada.

El parte entregado comprende datos recopilados del 21 al 27 de noviembre de 2022. Entre esas fechas se registraron 23 casos de coronavirus sobre 953 determinaciones, es decir, una positividad del 2,41%.

Este reporte señala que la positividad es mayor en comparación a la semana pasada cuando fue del 2,37%.

El Ministerio de Salud provincial registró 1 fallecido que fue notificado en el sistema SISA (corresponde a personas que murieron en fechas anteriores).

En cuanto al factor ocupacional, el Gran Mendoza es de 8,33%, y de 2,17% en todo el territorio mendocino.