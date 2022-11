Las hilarantes respuestas sobre la "vara” para las citas que se viralizaron en las redes

A la hora salir en una cita, las personas suelen poner exigencias o tener una “vara” para de elegir a sus pretendientes. En este caso, un usuario de Twitter abrió el espacio para que sus seguidores comentaran sus experiencias sobre este tema y obtuvo inesperadas respuestas que se viralizaron en la red social.

“Hagamos un hilo de ejemplos (propios y/o ajenos) que demuestren que la vara es inexistente”, comienza el posteo de @_martinbh, y él mismo contó que “a principio de año salí con una chica. La pasé a buscar. Le propuse dos o tres bares a los cuales ir. Se emocionó (y agradeció) porque no le dije de ir directo al departamento a concretar”.

Rápidamente, su publicación se viralizó y recibió cientos de anécdotas de los usuarios de Twitter en los que exponen sus experiencias a la hora de salir en una cita con otra persona. “Fui a verme con un chico y después le conté a una amiga que estaba emocionada porque el chico ‘trabajaba’”, respondió Emilia.

A mí me gusta que cuando vamos caminando por la calle el hombre tome la iniciativa de ir del lado de la calle, es lindo el detalle jajajajajaj.

La vara es una simulación no es real — Florencia (@florencia_sz58) November 22, 2022

Algunos expusieron su bajo nivel de exigencia para salir en una cita con otra persona con situaciones simples. “Mi vara baja: me habla por cuenta propia”, contó Bruno. Mientras que Vicky, expuso que “me emociono cuando el que me gusta se acuerda de las cosas que le cuento”. "Cuando se acuerda de lo que rendías y te pregunta cómo te fue, la vara ya no existe", respondió otra usuaria.

Mi vara es alta pero tengo dos ejemplos de amigas:

• una me contó toda emocionada que luego de 3 meses de salir el chico le había regalado UNA (1) flor suelta.

• otra enamoradísima porque en la primera cita le bajó la presión y el chico LE COMPRÓ UNA BOTELLITA DE AGUA. — María (@Mara27056470) November 21, 2022

"Hace poco una amiga nos contó emocionada que se vio con un flaco. ¿Por qué se emocionó? Porque tenía la cama bien hecha. La vara no existe, está en el subsuelo, desapareció", contó un usuario. “Me emocioné cuando le sentí olor a shampoo en el pelo”, fue la experiencia de Manu.

Nos emocionamos con una amiga porque vimos salir unos chicos del baño y LAVARSE LAS MANOS — ? (@bresssssssss) November 22, 2022

Mi propia vara baja es que si salí un par de veces y la mina es medianamente familiera ya estoy imaginando planes en el corto mediano y largo plazo — Martin (@_martinbh) November 21, 2022

“Tengo varias amigas a las que si le hablan al día siguiente post cita ya flashean casa, dos pibes y golden retriever. Vara en piso histórico”, respondió Agustina.